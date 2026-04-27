Die Kategorie „Bauwesen und Möbel" stellt auf der 139. Canton Fair nachhaltiges und menschenzentriertes Design in den Mittelpunkt

Ein besonderes Highlight im Bereich Bau- und Dekorationsmaterialien ist die Einführung einer Fassadenverkleidung mit Marmorstruktur und Photovoltaik. Dieses innovative Oberflächenmaterial schlägt eine Brücke zwischen hochwertiger Ästhetik und erneuerbarer Energie. Im Gegensatz zu herkömmlichen Solarmodulen, die auf Glas basieren, nutzt diese nicht-undurchsichtige Verkleidung präzise mikroskopische Strukturen, um das Licht zu den inneren PV-Zellen zu leiten.

GUANGZHOU, China, 27. April 2026 /PRNewswire/ -- In Phase 2 der 139. Canton Fair standen in der Kategorie „Bauwesen und Möbel" grüne Infrastruktur und menschenzentriertes Design im Vordergrund.

Diese Technologie bietet einen um 60 % höheren Wirkungsgrad als herkömmliche transparente Solarsysteme und reduziert gleichzeitig die CO₂-Emissionen um über 50 %. Dank ihrer Fähigkeit, 3D-Strukturen wie Stein, Holz oder Ziegel nachzubilden, können Architekten die Stromerzeugung in eine Vielzahl von Baustilen integrieren, ohne dass diese durch das industrielle Erscheinungsbild herkömmlicher Solarmodule beeinträchtigt werden.

Auch Innenräume werden immer intelligenter und sicherer. Hersteller präsentieren hocheffiziente antibakterielle Oberflächen, die mithilfe von Tageslichtkatalyse einen 24-Stunden-Schutz vor Schimmel und Bakterien bieten. Diese fortschrittlichen Dekorpapiere und -paneele werden zum neuen Standard für hochwertige Innenausstattung und legen den Schwerpunkt auf langfristige Hygiene in Wohn- und Gewerbeflächen.

Der Sanitärbereich konzentriert sich zunehmend auf die alternde Weltbevölkerung und Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Eine herausragende Innovation ist der elektrische Hebe- und Dreh-Duschstuhl. Er wurde für die Trennung von Trocken- und Nassbereich im Badezimmer konzipiert und ermöglicht es dem Benutzer, im trockenen Bereich zu sitzen und per Fernbedienung sicher in die Dusche gedreht und gehoben zu werden. Dieses wasserdichte Niederspannungssystem bietet älteren Menschen Würde und Unabhängigkeit und reduziert gleichzeitig die körperliche Belastung für Pflegekräfte.

Auch bei wandmontierten Toiletten gab es einen Durchbruch in Sachen Hygiene und Wartungsfreundlichkeit. Durch die Verlagerung der Deckelbefestigung an die Spülkastenwand und die Verwendung einer Zapfenverbindung beseitigt das Design schwer zu reinigende Bereiche, in denen sich typischerweise Bakterien ansammeln. Viele dieser Modelle integrieren zudem ergonomische Haltegriffe direkt in den Rahmen und verbinden so Sicherheit mit minimalistischer Ästhetik.

In der Sport- und Freizeitbranche zeigt sich der Trend zur Nachhaltigkeit bei Kunstrasen ohne Füllmaterial. Dieser Fußballrasen der nächsten Generation macht Gummigranulat oder Sand überflüssig, bietet ein natürliches Spielgefühl und hervorragende Stoßdämpfung und senkt gleichzeitig die Wartungskosten sowie die Verschmutzung durch Mikroplastik erheblich.

All diese Innovationen zeigen, wie der Bau- und Möbelsektor sich in Richtung umweltfreundlicherer Materialien, intelligenterer Funktionalität und menschenzentrierterer Gestaltung entwickelt und damit neue Maßstäbe für die Zukunft des Wohnens setzt.

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