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    Mehr Energie-Werte

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    Cathie Wood: Mächtige Umstellungen in ihrem Portfolio!

    Cathie Wood stellt ihr Portfolio um und investiert stärker ins Cloudgeschäft. Dabei hat sie einen Favoriten unter den Magnificent Seven.

    Mehr Energie-Werte - Cathie Wood: Mächtige Umstellungen in ihrem Portfolio!
    Foto: ARK Invest

    Die von Cathie Wood geführte Investmentgesellschaft ARK Invest hat in der vergangenen Woche eine Umschichtung hin zu Large-Cap-Tech-Werten sowie zu Engagements im Bereich Energie der nächsten Generation vorgenommen. Gleichzeitig wurden Positionen in Halbleitern, industrieller Automatisierung und Raumfahrtkommunikation reduziert.

    Die auffälligste Veräußerung betraf Advanced Micro Devices (AMD). Die Ark-Fonds ARKF, ARKK, ARKQ, ARKW und ARKX verkauften gemeinsam über 215.000 Aktien im geschätzten Wert von rund 74 Millionen US-Dollar.

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    Im Gegenzug baute Ark seine Position in Amazon deutlich aus: Über fünf Fonds hinweg wurden 283.900 Aktien im Wert von knapp 74 Millionen US-Dollar zugekauft. Dies unterstreicht ihre hohe Überzeugung hinsichtlich des Konsuminternet- und Cloud-Infrastruktur-Sektors.

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    Darüber hinaus tätigte Ark eine bedeutende Allokation im Bereich sauberer Energie durch ein Investment in X-Energy (XE), ein von Amazon unterstütztes Nuklear-Startup.

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    Über die ETFs ARKK, ARKQ und ARKX erwarb das Portfolio-Management mehr als 4,02 Millionen Aktien. Auf Basis eines geschätzten Preises von 30 US-Dollar je Aktie entspricht dies einem Gesamtinvestment von über 120 Millionen US-Dollar.

    Im Segment Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Kommunikation erhöhte der ARKX-ETF seine Position in Kratos Defense and Security Solutions (KTOS) und baute zudem eine Beteiligung an DoorDash (DASH) auf. Gleichzeitig veräußerte der Fonds mehr als 114.000 Aktien von Iridium Communications (IRDM).

    Weitere Transaktionen umfassten den Verkauf von über 32.000 Aktien von Teradyne (TER) sowie 113.000 Aktien von Rocket Lab (RKLB), was auf eine reduzierte Gewichtung im Bereich kommerzieller Raketenstarts hindeutet. Im Genomik-Segment trennte sich der ETF ARKG von mehr als 30.000 Aktien von Twist Bioscience (TWST).

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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