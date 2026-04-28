Cathie Wood: Mächtige Umstellungen in ihrem Portfolio!

Die auffälligste Veräußerung betraf Advanced Micro Devices (AMD). Die Ark-Fonds ARKF, ARKK, ARKQ, ARKW und ARKX verkauften gemeinsam über 215.000 Aktien im geschätzten Wert von rund 74 Millionen US-Dollar.

Die von Cathie Wood geführte Investmentgesellschaft ARK Invest hat in der vergangenen Woche eine Umschichtung hin zu Large-Cap-Tech-Werten sowie zu Engagements im Bereich Energie der nächsten Generation vorgenommen. Gleichzeitig wurden Positionen in Halbleitern, industrieller Automatisierung und Raumfahrtkommunikation reduziert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Im Gegenzug baute Ark seine Position in Amazon deutlich aus: Über fünf Fonds hinweg wurden 283.900 Aktien im Wert von knapp 74 Millionen US-Dollar zugekauft. Dies unterstreicht ihre hohe Überzeugung hinsichtlich des Konsuminternet- und Cloud-Infrastruktur-Sektors.

Darüber hinaus tätigte Ark eine bedeutende Allokation im Bereich sauberer Energie durch ein Investment in X-Energy (XE), ein von Amazon unterstütztes Nuklear-Startup.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Über die ETFs ARKK, ARKQ und ARKX erwarb das Portfolio-Management mehr als 4,02 Millionen Aktien. Auf Basis eines geschätzten Preises von 30 US-Dollar je Aktie entspricht dies einem Gesamtinvestment von über 120 Millionen US-Dollar.

Im Segment Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Kommunikation erhöhte der ARKX-ETF seine Position in Kratos Defense and Security Solutions (KTOS) und baute zudem eine Beteiligung an DoorDash (DASH) auf. Gleichzeitig veräußerte der Fonds mehr als 114.000 Aktien von Iridium Communications (IRDM).

Weitere Transaktionen umfassten den Verkauf von über 32.000 Aktien von Teradyne (TER) sowie 113.000 Aktien von Rocket Lab (RKLB), was auf eine reduzierte Gewichtung im Bereich kommerzieller Raketenstarts hindeutet. Im Genomik-Segment trennte sich der ETF ARKG von mehr als 30.000 Aktien von Twist Bioscience (TWST).

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 67,82 $ , was einem Rückgang von -10,35% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen! Jetzt Report kostenlos herunterladen!