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    Aktien New York

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    Verhaltener Wochenauftakt mangels Fortschritt im Iran-Krieg

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen nach Rekorden zeigen anhaltend wenig Schwung
    • Anleger warten ab wegen Irankrieg und Geldpolitik
    • Dow +0,2% auf 49.343, Nasdaq -0,2% bei 27.204, S&P 7.164
    Aktien New York - Verhaltener Wochenauftakt mangels Fortschritt im Iran-Krieg
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben nach den jüngsten Rekorden am Montag erst einmal wenig Dynamik gezeigt. Zu Beginn einer Woche, die neben dem Iran-Krieg auch in puncto Geldpolitik und Quartalsbilanzen wegweisend werden könnte, warten die Anleger zunächst einmal ab. Es besteht zwar weiter die Hoffnung auf eine Öffnung der Straße von Hormus, ein diplomatischer Durchbruch ist über das Wochenende jedoch ausgeblieben.

    Im frühen Handel legte der Dow Jones Industrial um 0,2 Prozent auf 49.343 Punkte zu. Der von Technologietiteln geprägte Nasdaq 100 ging mit einem Minus von 0,2 Prozent auf 27.2044 Zähler in die neue Börsenwoche. Er hatte am Freitag deutlich zugelegt und ebenso wie der marktbreite S&P 500 die nächste Bestmarke aufgestellt. Der S&P 500 trat am Montag mit 7.164 Punkten auf der Stelle./bek/he





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