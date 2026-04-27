Magier beschreibt dramatische Szene

WASHINGTON (dpa-AFX) - Magier Oz Pearlman wollte US-Präsident Donald Trump gerade mit einem Mentalistentrick beeindrucken, als plötzlich die Schüsse fielen. Der Entertainer stand in dem entscheidenden Moment am Samstagabend beim Korrespondentendinner in Washington zwischen dem sitzenden Trump und dessen Frau Melania - und wurde im darauffolgenden Chaos der Evakuierung durch Sicherheitskräfte mit zu Boden gedrückt.

"Der Zeitpunkt war einfach völlig verrückt, weil ich gerade mitten in einem Auftritt für die First Lady, den Präsidenten und die Pressesprecherin war", sagte Pearlman der BBC. Er habe versucht, den Namen des ungeborenen Babys von Trumps Sprecherin Karoline Leavitt zu erraten. Als er seine Namensidee auf einem Stück Papier zeigen wollte, habe er die Schüsse gehört.