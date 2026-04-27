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    Analysten sehen Potenzial

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    Neue KI-Bedrohungen: Warum diese Aktie jetzt profitieren könnte

    Eine neue KI-Initiative rückt Cyberrisiken ins Rampenlicht. Analysten sehen darin einen starken Wachstumstreiber für den Sicherheitsanbieter CrowdStrike.

    Analysten sehen Potenzial - Neue KI-Bedrohungen: Warum diese Aktie jetzt profitieren könnte
    Foto: Jonathan Raa - picture alliance / NurPhoto

    Die Aktie von CrowdStrike könnte vor einer neuen Aufwärtsphase stehen. Die Investmentbank Mizuho erwartet eine steigende Nachfrage nach Cybersecurity-Lösungen, wie CNBC berichtet. Auslöser ist das Projekt "Glasswing" des KI-Unternehmens Anthropic, das neue Risiken durch künstliche Intelligenz sichtbar macht.

    Mizuho hebt die Einstufung für CrowdStrike von neutral auf outperform an. Das Kursziel steigt von 490 auf 520 US-Dollar und liegt damit über dem Durchschnitt der Wall Street Analysten von 491,72 US-Dollar, wie Daten von SeekingAlpha zeigen. Derzeit notiert die Aktie bei 450,25 US-Dollar (Stand 16:02 Uhr MESZ)

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    Analyst sieht klare Marktführerschaft

    Analyst Gregg Moskowitz betont die starke Position des Unternehmens. CrowdStrike habe "wohl das stärkste Angebot im Bereich Cybersicherheit". Zudem sieht er durch die neue Initiative zusätzlichen Rückenwind: "Wir halten es für durchaus möglich, dass das Projekt Glasswing im Laufe der Zeit zu einer positiven Steigerung der Geschäftstätigkeit von CrowdStrike führen wird."

    Projekt Glasswing rückt Risiken in den Fokus

    Anthropic stellte das Projekt Anfang des Monats vor. Mehr als 40 Technologieunternehmen, darunter CrowdStrike, arbeiten daran mit. Ziel ist es, Schwachstellen in kritischer digitaler Infrastruktur mithilfe des neuen Systems "Claude Mythos Preview" zu identifizieren und zu beseitigen.

    Die Initiative zeigt laut Mizuho deutlich, wie dringend fortschrittliche Sicherheitslösungen gegen KI-gestützte Angriffe benötigt werden. Genau hier sieht die Bank Wachstumspotenzial für CrowdStrike.

    Moskowitz hebt hervor: "Anfangs wurden lediglich CrowdStrike und Palo Alto Networks als reine Cybersicherheitsanbieter genannt, was ein echter Beweis für die Qualität beider Plattformen ist." Dies dürfte zumindest gezielte Marketingaktivitäten nach sich ziehen und neue Kunden anziehen.

    Aktie zieht bereits an

    Seit dem Start von Project Glasswing ist die CrowdStrike-Aktie um mehr als 12 Prozent gestiegen. Auf Jahressicht bleibt die Entwicklung mit einem Plus von 5 Prozent jedoch hinter dem Gesamtmarkt zurück.

    Dennoch bleibt der Analyst optimistisch: "CrowdStrike ist sehr gut aufgestellt, um von der KI-Sicherheit zu profitieren, die vielversprechende Wachstumschancen bietet."

    Breite Unterstützung durch Analysten

    Die Einschätzung von Mizuho entspricht dem allgemeinen Marktbild. Laut Daten von LSEG empfehlen 43 von 56 Analysten die Aktie zum Kauf oder starken Kauf. Auch andere Häuser wie Key Banc und Wolfe Research haben ihre Bewertungen zuletzt angehoben.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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