Touristen meiden USA – US-Bürger flüchten ins günstigere Ausland

Die Zahl der Touristen aus dem Ausland ist seit dem Frühjahr 2025 um 14 Prozent eingebrochen, wie aus dem U.S. Travel Snapshot hervorgeht. Besonders dramatisch: Der Rückgang aus Westeuropa betrug 17 Prozent, während die Zahlen aus Asien und auch weltweit weiterhin weit hinter dem Niveau von 2019 zurückbleiben.

Die USA sind der weltgrößte Reisemarkt, aber wer viel hat, kann auch viel verlieren. Und genau das ist seit dem vergangenen Jahr zu beobachten und gewinnt in 2026 weiter an Tempo. Lange Zeit galt der US-Tourismus als krisenfestes Exportgut, die Einnahmen in der Branche sprudelten und zogen mit jedem Jahr kräftig an. Doch die Daten für 2025 und die Frühbucher-Prognosen für 2026 zeichnen das Bild einer schwindenden Supermacht.

US-Besucher haben ihre Ausgaben in dem Land kräftig zurückgefahren. Zwar haben mehr Amerikaner ihren Urlaub im Inland verbracht und auch mehr ausgegeben, aber das konnte das Ausbleiben der Auslandsbesucher nicht ausgleichen. Der Hauptgrund für diesen Rückgang ist die deutlich geringere Zahl an Besuchern aus Kanada, dem mit Abstand wichtigsten Herkunftsland von US-Touristen.

Für das Gesamtjahr 2025 meldete Brand USA einen Rückgang der internationalen Ankünfte auf 68,3 Millionen – ein Minus von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die wirtschaftlichen Folgen sind spürbar: Ökonomen schätzen, dass jeder Rückgang der Besucherzahlen um nur 1 Prozent rund 1,8 Milliarden US-Dollar an Exporterlösen vernichtet. Wenn dieser Trend anhält, droht der US-Wirtschaft ein jährlicher Verlust von über 21 Milliarden US-Dollar allein durch ausbleibende Touristen-Einnahmen.

Experten führen dies nicht nur auf den starken US-Dollar zurück, der die USA teurer macht, sondern auch auf "politische Spannungen". Die aggressive Rhetorik der "America First"-Agenda und angedrohte Zölle haben insbesondere Kanadier dazu bewogen, ihre Reisen zu stornieren.

Die Krise der Nationalparks

Einst als "Amerikas beste Idee" gefeiert, stehen die US-Nationalparks heute sinnbildlich für den inneren Verfall. Das Budget für 2026 sieht massive Kürzungen von über einer Milliarde US-Dollar vor.

- Personalnot: Seit Anfang 2025 ist die Belegschaft der Nationalparks dank der Sparprogramme der Trump-Regierung und der DOGE-Maßnahmen von Elon Musk um fast ein Viertel gekürzt worden.

- Abzocke statt Erholung: Um die Löcher zu stopfen, wurden die Gebühren für internationale Touristen drastisch erhöht. Ein Jahrespass für Ausländer kostet nun 250 US-Dollar statt 80 US-Dollar; Einzeleintritte in Top-Parks wie den Grand Canyon wurden auf 100 US-Dollar pro Person angehoben. US-Bürger zahlen für den Jahrespass mittlerweile auch 125 US-Dollar.

Das Ergebnis: Überfüllung in den nicht betreuten Zonen und Verfall der Infrastruktur in den Randgebieten. Die Parks werden vom Symbol der Freiheit zum Instrument der kurzfristigen Haushaltskonsolidierung.

Kapitalabfluss: Amerikaner auf der Suche nach Lebensqualität

Während die Welt fernbleibt, "flüchten" die Amerikaner selbst in andere Urlaubsregionen. Angespornt durch einen starken US-Dollar und die heimische Polarisierung, suchen US-Bürger Lebensqualität jenseits der eigenen Grenze. Während kanadische Reisen in die USA um über 25 Prozent einbrachen, stiegen die US-Besuche in Kanada im Frühjahr 2026 um 5,9 Prozent.

Amerikaner entdecken, dass sie im Ausland – etwa im kanadischen Tofino oder in Quebec – eine höhere Lebensqualität für deutlich weniger Geld finden. Da der Tourismus aus dem Ausland schrumpft, während die Auslandsreisen von US-Bürgern zunehmen, entsteht der US-Reisebranche ein Defizit, das im vergangenen Jahr fast 70 Milliarden US-Dollar erreicht haben dürfte, schätzt die US Travel Association. Das bedeutet: Amerikaner tragen mehr Geld ins Ausland, als internationale Gäste ins Land bringen.

Das ist eine erstaunliche Kehrtwende. Historisch hatten die USA hier immer einen riesigen Überschuss (Ausländer gaben viel mehr in den USA aus als Amerikaner im Ausland). Wenn wir uns aber den gesamtwirtschaftlichen Schaden ansehen, werden die Verluste noch viel höher. Bereits im vergangenen Jahr hatte Goldman Sachs gewarnt, dass Gesamtkosten von bis zu 90 Milliarden US-Dollar entstehen könnten. Hotels kaufen bei ausbleibenden Gästen weniger Lebensmittel bei US-Farmern, Fluggesellschaften bestellen weniger Flugzeuge oder streichen Wartungsaufträge. Der "Multiplikator-Effekt" sorgt dafür, dass aus einem verlorenen Tourismus-Dollar etwa 2 bis 3 US-Dollar Verlust für die gesamte Wirtschaft werden.

Der Tourismus ist der Kanarienvogel in der Kohlemine der US-Wirtschaft. Das Abrutschen in ein massives Handelsdefizit und die bewusste Inkaufnahme von Milliardenverlusten durch politische Barrieren zeigen: Die USA priorisieren Isolation vor wirtschaftlicher Offenheit. Für Reisende bedeutet das, dass sie derzeit jenseits der USA, zum Beispiel im unberührten Westen Kanadas, eher auf ihre Kosten kommen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion