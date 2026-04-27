Börsenstart USA - 27.04. - US Tech 100 schwach -0,11 %

Der Dow Jones steht bei 49.257,18 PKT und gewinnt bisher +0,07 %.

Top-Werte: Verizon Communications +3,77 %, Salesforce +1,67 %, Boeing +1,10 %, Nike (B) +1,04 %, Chevron Corporation +1,03 %

Flop-Werte: McDonald's -1,31 %, Apple -1,12 %, Microsoft -1,11 %, IBM -1,11 %, Amazon -1,10 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 27.263,45 PKT und fällt um -0,11 %.

Top-Werte: Micron Technology +6,24 %, Intel +4,33 %, Qualcomm +2,10 %, Insmed +2,00 %, Alnylam Pharmaceuticals +1,96 %

Flop-Werte: Arm Holdings -7,07 %, Marvell Technology -5,36 %, Advanced Micro Devices -3,39 %, Tesla -2,80 %, Monolithic Power Systems -2,71 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:42) bei 7.165,72 PKT und steigt um +0,02 %.

Top-Werte: Micron Technology +6,24 %, SanDisk Corporation +4,38 %, Intel +4,33 %, Verizon Communications +3,77 %, EQT +2,33 %

Flop-Werte: Domino's Pizza -10,21 %, Coherent -4,42 %, Lumentum Holdings -4,03 %, The Trade Desk Registered (A) -3,89 %, Teradyne -3,83 %