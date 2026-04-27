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    Shelly Group Aktie legt am 27.04.2026 stark zu

    Am 27.04.2026 ist die Shelly Group Aktie, bisher, um +4,85 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Shelly Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Shelly Group Aktie legt am 27.04.2026 stark zu
    Foto: Kittipong Jirasukhanont - stock.adobe.com

    Shelly Group bietet innovative Smart-Home-Lösungen an, darunter Lichtsteuerungen und Energiemanagement. Das Unternehmen ist bekannt für benutzerfreundliche und kosteneffiziente Produkte. Hauptkonkurrenten sind Philips Hue, Google Nest und Amazon Alexa. Shelly zeichnet sich durch offene Plattformen und Systemkompatibilität aus.

    Wie hat sich die Shelly Group-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Shelly Group Aktie. Mit einer Performance von +4,85 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Shelly Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,28 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 55,15, mit einem Plus von +4,85 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der Kurs der Shelly Group Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -24,96 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Shelly Group Aktie damit um -8,12 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,84 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Shelly Group eine negative Entwicklung von -15,16 % erlebt.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,30 % geändert.

    Shelly Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,12 %
    1 Monat +5,84 %
    3 Monate -24,96 %
    1 Jahr +55,16 %
    Stand: 27.04.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Shelly Group Aktie

    Es gibt 18 Mio. Shelly Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,01 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ABB, Schneider Electric und Co.

    ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,20 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -1,47 %. LEGRAND notiert im Minus, mit -1,27 %. Signify legt um +1,26 % zu Siemens notiert im Plus, mit +2,63 %.

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    Ob die Shelly Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Shelly Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Shelly Group

    +6,08 %
    -9,69 %
    +45,31 %
    ISIN:BG1100003166WKN:A2DGX9
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