Zinswende durch den Iran-Schock: Der Markt preist den Inflationskrieg neu

Der Iran-Konflikt hat an den Zinsmärkten eine bemerkenswerte Neubewertung ausgelöst. Wo zuvor noch die Hoffnung auf baldige Lockerung dominierte, preisen die Swap-Märkte inzwischen ein deutlich restriktiveres Notenbankbild ein. Besonders bei EZB, Bank of England und Bank of Canada sind die Erwartungen spürbar nach oben geschnellt; auch bei der Fed ist die Zinssenkungsfantasie merklich geschrumpft. Die Botschaft der Märkte ist klar: Geopolitik ist kein Randrisiko mehr, sondern ein potenzieller Inflationstreiber.

Der Übertragungskanal liegt auf der Hand. Ein Konflikt im Nahen Osten trifft Energiepreise, Frachtrouten, Versicherungskosten und Risikoprämien. Für Notenbanken, die ihren Kampf gegen die Inflation noch nicht überzeugend gewonnen haben, ist das ein heikler Mix. Aus „höhere Zinsen für längere Zeit“ kann schnell wieder eine Debatte über zusätzliche Straffung werden. Für Aktien ist das unbequem, weil steigende Diskontsätze vor allem jene Titel belasten, deren Bewertung stark von weit in der Zukunft liegenden Gewinnen abhängt.