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    Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1749 US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro stieg am Montag, EZB-Referenz 1,1749 USD
    • Dollar kostete 0,8511 Euro, Freitag 0,8538
    • EZB-Kurse GBP 0,86580 JPY 187,06 CHF 0,9210
    Devisen - Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1749 US-Dollar
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1749 (Freitag: 1,1712) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8511 (0,8538) Euro.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86580 (0,86803) britische Pfund, 187,06 (186,71) japanische Yen und 0,9210 (0,9199) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl


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