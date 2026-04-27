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    BMW will Hunderte Millionen in KI-Start-ups stecken

    Für Sie zusammengefasst
    • BMW i Ventures investiert 300 Mio US-Dollar in KI
    • Fokus auf KI-Start-ups, schnelle Entscheidungen
    • Investitionsvolumen von BMW i Ventures nun 1,1 Mrd
    BMW will Hunderte Millionen in KI-Start-ups stecken
    Foto: Sina Schuldt - dpa

    MÜNCHEN / SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW will über seine Beteiligungstochter BMW i Ventures mehrere hundert Millionen Dollar in KI-Start-ups investieren. 300 Millionen US-Dollar (256 Mio Euro) soll der neue dritte Risikokapitalfonds der Investmentfirma in junge Unternehmen in Nordamerika und Europa stecken und so auch helfen, BMW Zugang zu Technik rund um Künstliche Intelligenz (KI) zu verschaffen, wie der Dax -Konzern aus München am Montag mitteilte. "Mit BMW i Ventures investieren wir gezielt in Technologien, die die Zukunft unserer Branche prägen", sagte BMW-Vorstandschef Oliver Zipse laut Mitteilung. Die Investitionsmittel werden komplett vom Konzern getragen.

    Die Wagnisinvestitionen von BMW i Ventures nähmen eine Schlüsselrolle in der Innovationsstrategie des Konzerns ein. Der Zeitpunkt, nun in KI zu investieren, sei ideal, sagte Zipse. "Künstliche Intelligenz hat ihr enormes Potenzial zur Transformation von Produkten, Prozessen und kompletten Wertschöpfungsketten klar bewiesen." BMW wolle sich bietende Chancen nutzen und Innovationen schnell und effizient umsetzen.

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    In einer Gesprächsrunde mit Journalisten sagte Manager Marcus Behrendt von BMW i Ventures, dass der Wagniskapitalgeber zu den ersten Geldgebern von frühen Start-ups gehöre. "Als Investor in frühen Phasen investieren wir in der Regel in ein einzelnes Start-up als Erstinvestment bis zu 10 Millionen Dollar", sagte er. "Bei Start-ups rund um Künstliche Intelligenz müssen die Investitionsentscheidungen schnell getroffen werden, im aktuellen Umfeld sprechen wir da von Tagen und wenigen Wochen", ergänzte sein Kollege Kasper Sage. Das geschehe unabhängig vom BMW-Konzern.

    BMW stieg mit BMW i Ventures 2011 in die Förderung junger Unternehmen ein, BMW ist alleiniger Anteilseigner der Firma mit Standorten in München und im Silicon Valley. Bisher wurde in mehr als 90 Firmen investiert, aus über 30 ist BMW in dieser Zeit über einen Verkauf von Anteilen oder bei einem Börsengang wieder ausgestiegen. Insgesamt beträgt das Investitionsvolumen des Wagniskapitalgebers nun 1,1 Milliarden Dollar./men/nas/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 79,50 auf Tradegate (27. April 2026, 16:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -4,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 44,44 Mrd..

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der BMW Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten.




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