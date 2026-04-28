Übertreibung oder Chance?
Irisity: Schwedische KI-Aktie explodiert nach US-Flughafen-Deal
Die Aktie von Irisity ist zum Wochenstart regelrecht durch die Decke gegangen. Auslöser ist ein Auftrag über rund 1 Million US-Dollar von einem großen US-Flughafen. Reine Zocker-Rallye oder der Beginn einer Neubewertung?
- Kurssprung durch US-Flughafenauftrag als Signal
- KI-Videoanalyse mit natürlicher Spracheingabe
- Microcap-Risiko, Verluste und Partnerabhängigkeit
- Report: Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Der Grund für den Kurssprung ist schnell erklärt: Irisity hat einen Vertrag über 1.000 IRIS+ Enterprise-KI-Lizenzen abgeschlossen. Die unbefristete Lizenz ist mit einem verbindlichen mehrjährigen Software-Upgrade-Plan verbunden und soll an einem bedeutenden US-Flughafen eingesetzt werden. Das Auftragsvolumen liegt nach Unternehmensangaben bei rund 1 Million US-Dollar.
Für einen Konzernriesen wäre das kaum mehr als eine Randnotiz. Für Irisity, dessen Börsenwert zuletzt nur im niedrigen zweistelligen Millionenbereich in Schwedischen Kronen lag, ist es dagegen ein Signal mit Wucht.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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