Irisity: Schwedische KI-Aktie explodiert nach US-Flughafen-Deal

Gefahren schneller erkennen

Die Software soll an dem Flughafen sowohl im Airside- als auch im Landside-Bereich eingesetzt werden. Irisity nennt als Einsatzfelder unter anderem Perimeterschutz, virtuelle Sicherheitszonen, die Überwachung verdächtig parkender oder wartender Fahrzeuge, schnelle forensische Videosuche sowie Analysen zur Personendichte bei Szenen mit bis zu 50.000 Menschen. Damit geht es nicht nur um klassische Überwachung, sondern um den Versuch, vorhandene Kamerasysteme in intelligente Datenplattformen zu verwandeln.

Besonders spannend: Irisity betont, dass die Lösung auch Statistikfunktionen, Reports, Dashboards und Datenvisualisierung umfasst. Zudem sollen fortgeschrittene KI-Modelle eingesetzt werden, darunter Vision-Language-Modelle und große Sprachmodelle. Nutzer sollen also nicht nur technische Suchbefehle eingeben, sondern Videodaten über natürliche Sprache durchsuchen können. Genau diese Schnittstelle zwischen Videoüberwachung, operativer Effizienz und künstlicher Intelligenz erklärt, warum die Aktie so heftig reagiert.

Ist der der Anfang eines langfristigen Aufschwungs?

Irisity selbst ist ein schwedischer Anbieter von KI-gestützter Videodaten-Management-Software mit Sitz in Göteborg. Das Unternehmen entwickelt Lösungen, die bestehende Kamera- und Videomanagementsysteme mit KI-Analyse, Metadaten-Management und flexiblen Bereitstellungsmodellen verbinden. Die Plattform kann nach Unternehmensangaben lokal, in der Cloud oder hybrid eingesetzt werden und ist weltweit an mehr als 3.000 Standorten im Einsatz. Die Aktie ist an der Nasdaq First North Growth Market gelistet.

Zielgruppe ist groß

Das Produkt IRIS+ ist dabei der Kern der Investmentstory. Die Plattform soll bestehende Kamerasysteme intelligenter machen, Ereignisse erkennen, Alarme auslösen, Videos durchsuchbar machen und Abläufe in sicherheitskritischen Umgebungen verbessern. Zielmärkte sind unter anderem Flughäfen, kritische Infrastruktur, Städte, Transport, Gesundheitswesen, Bildung, Rechenzentren und andere große Areale mit hohem Sicherheits- und Organisationsbedarf. StockAnalysis beschreibt Irisity als Anbieter KI-basierter Videoanalyse-Lösungen, der neben IRIS+ auch Erkennungsagenten, personalisierte KI-Algorithmen und Hardware wie Irisity Edge 10 anbietet.

Der erste Schritt ist getan

Der Flughafenauftrag könnte deshalb wichtiger sein als seine reine Auftragssumme vermuten lässt. Erstens handelt es sich um einen Referenzkunden in einem hochsensiblen Bereich. Wer an einem großen US-Flughafen eingesetzt wird, kann diesen Erfolg in weiteren Ausschreibungen als Glaubwürdigkeitsnachweis nutzen. Zweitens ist es nach Angaben von Irisity bereits das vierte Flughafenprojekt mit diesem Partner und der 18. gemeinsame Erfolg in den vergangenen 3 Jahren. Drittens unterstreicht der Auftrag die Partnerstrategie des Unternehmens, bei der Irisity über große Vertriebspartner in Märkte kommt, die für einen kleinen Softwareanbieter allein kaum erreichbar wären.

Aussichten sind nicht schlecht

Die Chancen liegen damit auf der Hand. Der Markt für KI-gestützte Videoanalyse wächst, weil Betreiber großer Infrastrukturen immer mehr Kameradaten auswerten müssen, ohne dafür unbegrenzt Personal einsetzen zu können. Flughäfen, Behörden, Verkehrsbetriebe, Rechenzentren oder Städte suchen nach Systemen, die schneller erkennen, filtern, suchen und alarmieren können. Genau hier setzt Irisity an. Sollte aus dem aktuellen Flughafenauftrag eine Serie weiterer Installationen entstehen, könnte sich die Wahrnehmung der Aktie spürbar verändern.

Aktie trotzdem noch ein ganz heißes Eisen

Doch die Risiken sind ebenso offensichtlich. Irisity ist ein Microcap, die Aktie ist extrem volatil und war vor dem Kurssprung massiv gefallen. Erst mit der jetzigen Rallye kann es sich auf Jahressicht aus dem Minus herausarbeiten. Dazu kommt: Irisity schrieb 2025 bei einem Umsatz von 100,37 Millionen Schwedischen Kronen (rund 9,32 Millionen Euro) einen Nettoverlust von 185,32 Millionen Schwedischen Kronen (rund 17,21 Millionen Euro). Das zeigt, dass der Weg zu nachhaltiger Profitabilität noch nicht geschafft ist und könnte noch lang sein.

Auch der Auftrag selbst sollte nicht überinterpretiert werden. 1 Million US-Dollar ist ein wichtiger Erfolg, aber noch kein Beweis für einen dauerhaften Wachstumsschub. Entscheidend wird sein, ob Irisity daraus wiederkehrende Umsätze, weitere Flughafenprojekte und größere Rahmenverträge ableiten kann. Außerdem bleibt das Unternehmen abhängig von Partnern, Ausschreibungen und der Bereitschaft großer Kunden, KI-gestützte Videoanalyse in sicherheitskritischen Bereichen breit einzusetzen.

Datenschutz darf auch nicht vergessen werden

Dazu kommt ein sensibles Thema: KI-Videoanalyse bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Sicherheit, Effizienz, Datenschutz und gesellschaftlicher Akzeptanz. Gerade bei Flughäfen, Städten und öffentlicher Infrastruktur können regulatorische Anforderungen, Datenschutzfragen und politische Debatten die Einführung solcher Systeme verlangsamen. Irisity muss also nicht nur technisch überzeugen, sondern auch Vertrauen schaffen.

Mein Tipp: Im Gedächtnis behalten

Der Kurssprung bei Irisity sieht auf den ersten Blick nach Übertreibung aus. Ein Auftrag von über 1 Million US-Dollar rechtfertigt nicht automatisch eine Verdreifachung der Aktie. Aber ganz so einfach ist es nicht. Der Deal zeigt, dass Irisity mit seiner KI-Plattform in einem hochattraktiven Markt Fuß fassen kann. Ein großer US-Flughafen als Einsatzort ist ein starkes Signal, vor allem wenn daraus weitere Aufträge entstehen.

Aus der anfänglichen Übertreibung könnte also tatsächlich etwas werden – aber nur, wenn Irisity nachlegt. Weitere Flughafenprojekte, größere Partnerdeals und sichtbare Fortschritte bei Umsatz und Profitabilität wären nötig, um die Rallye fundamental zu unterfüttern. Bis dahin bleibt die Aktie hochspekulativ. Für Anleger heißt das: nicht blind hinterherspringen, sondern erst einmal auf die Watchlist setzen.