Niedrige Zuckerpreise belasten Südzucker - Prognose für 2026/27 bestätigt
- Umsatz 2025/26 -13,4% auf 8,4 Milliarden Euro
- Operativer Gewinn halbiert auf 163 Millionen Euro
- Abschreibungen 470 Millionen und Prognose bestätigt
MANNHEIM (dpa-AFX) - Schwache Zuckermärkte haben Südzucker im vergangenen Geschäftsjahr belastet. Der Umsatz ging 2025/26 um 13,4 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro zurück, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Montag in Mannheim nach vorläufigen Berechnungen mitteilte. Der operative Gewinn hat sich mit 163 Millionen Euro mehr als halbiert. Hier hatten Analysten im Schnitt etwas weniger erwartet.
Der Ergebnisrückgang sei maßgeblich auf das schwierige Marktumfeld im Zucker-Geschäft zurückzuführen, hieß es vom Konzern. Die Mitte Februar angekündigten Abschreibungen lagen bei 470 Millionen Euro. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 (Ende Februar) bestätigte Südzucker. Die Aktie reagierte kaum auf die Nachrichten.
Der vollständige Geschäftsbericht soll am 21. Mai veröffentlicht werden./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie
Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 11,52 auf Tradegate (27. April 2026, 16:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,68 %.
Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 2,34 Mrd..
Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9900 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000Euro. Von den letzten 4 Analysten der Suedzucker Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 3 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000Euro was eine Bandbreite von -4,18 %/-21,60 % bedeutet.
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Heute K+S Aktie, morgen Südzucker.........
Wenn Brasilien mehr Ethanol produziert, dann geht die Zuckermenge am Markt zurück. Geringeres Angebot führt zu höheren Preisen. Ein höherer Zuckerpreisvist gut für SZ
Der Zuckerfuture ist in einem normalen Contango - Leicht steigende Kontraktpreise je ferner in der Zukunft.
Übersicht mit KI
Der ICE-Zuckerpreis (Sugar No. 11) notierte Ende März 2026 bei etwa
15,50 bis 16,00 US-Cent pro Pfund (USd/Lbs). Nach einem Rückgang im Vormonat liegt der Preis aktuell niedriger, wobei die Prognosen für die kommenden zwölf Monate von einer leichten Abschwächung auf ca. 14,43 USd/Lbs ausgehen. Weißzucker (ICE No. 5) wird in USD/Tonne gehandelt.