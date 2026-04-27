Niedrige Zuckerpreise belasten Südzucker - Prognose für 2026/27 bestätigt

Der vollständige Geschäftsbericht soll am 21. Mai veröffentlicht werden./jha/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie

Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 11,52 auf Tradegate (27. April 2026, 16:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,68 %.

Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 2,34 Mrd..

Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9900 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000Euro. Von den letzten 4 Analysten der Suedzucker Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 3 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000Euro was eine Bandbreite von -4,18 %/-21,60 % bedeutet.