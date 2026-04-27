Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 27.04.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.04.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Siemens Energy
Tagesperformance: -4,41 %
Tagesperformance: -4,41 %
Platz 1
Performance 1M: +24,26 %
Performance 1M: +24,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
WallstreetOnline-Forum signalisert gemischtes bis leicht bullisches Sentiment zu Siemens Energy: Technisch: RSI-Hinweis auf Einbruch vom Hoch um ca. 196 €. Gewinnmitnahmen am Wochenende, aber Langfristanleger bleiben meist investiert. Prognosen wurden signifikant angehoben; Gamesa-Profitabilität oder Verkauf könnte 200 € ermöglichen; GE-Vernova-Vergleich stärkt Aufwärtsdynamik. 14-Tage-Performance fehlt in den Angaben.
Siemens
Tagesperformance: +3,34 %
Tagesperformance: +3,34 %
Platz 2
Performance 1M: +21,54 %
Performance 1M: +21,54 %
Hannover Rueck
Tagesperformance: -3,29 %
Tagesperformance: -3,29 %
Platz 3
Performance 1M: +6,17 %
Performance 1M: +6,17 %
Merck
Tagesperformance: -2,58 %
Tagesperformance: -2,58 %
Platz 4
Performance 1M: +2,57 %
Performance 1M: +2,57 %
Münchener Rück
Tagesperformance: -2,38 %
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 5
Performance 1M: +5,95 %
Performance 1M: +5,95 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -2,10 %
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 6
Performance 1M: -15,95 %
Performance 1M: -15,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Gemischtes Anleger-Sentiment zur Telekom auf wallstreetONLINE-Forum: Kurzfristig Unsicherheit; Kursreaktion nach T-Mobile-US-Zahlen erwartet. Technisch: unklare Signale, 200-Tage-Linie als Referenz. Fundamentale Bewertung erscheint attraktiv (KGV am unteren Peer-Rahmen). Fusion/Einfluss des Großaktionärs wird diskutiert; Skepsis bleibt. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: seitwärts bis leicht rückläufig.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 72,62%
|PUT: 27,38%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 45,24 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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