Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 27.04.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.04.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Siemens Energy
Tagesperformance: -4,81 %
Tagesperformance: -4,81 %
Platz 1
Performance 1M: +24,26 %
Performance 1M: +24,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
WallstreetOnline-Forum signalisert gemischtes bis leicht bullisches Sentiment zu Siemens Energy: Technisch: RSI-Hinweis auf Einbruch vom Hoch um ca. 196 €. Gewinnmitnahmen am Wochenende, aber Langfristanleger bleiben meist investiert. Prognosen wurden signifikant angehoben; Gamesa-Profitabilität oder Verkauf könnte 200 € ermöglichen; GE-Vernova-Vergleich stärkt Aufwärtsdynamik. 14-Tage-Performance fehlt in den Angaben.
Siemens
Tagesperformance: +3,28 %
Tagesperformance: +3,28 %
Platz 2
Performance 1M: +21,54 %
Performance 1M: +21,54 %
Münchener Rück
Tagesperformance: -2,26 %
Tagesperformance: -2,26 %
Platz 3
Performance 1M: +5,95 %
Performance 1M: +5,95 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -2,19 %
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 4
Performance 1M: -15,97 %
Performance 1M: -15,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Gemischtes Anleger-Sentiment zur Telekom auf wallstreetONLINE-Forum: Kurzfristig Unsicherheit; Kursreaktion nach T-Mobile-US-Zahlen erwartet. Technisch: unklare Signale, 200-Tage-Linie als Referenz. Fundamentale Bewertung erscheint attraktiv (KGV am unteren Peer-Rahmen). Fusion/Einfluss des Großaktionärs wird diskutiert; Skepsis bleibt. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: seitwärts bis leicht rückläufig.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
ASML Holding
Tagesperformance: -2,16 %
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 5
Performance 1M: +6,81 %
Performance 1M: +6,81 %
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: -2,00 %
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 6
Performance 1M: +4,45 %
Performance 1M: +4,45 %
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