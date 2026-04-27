Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 27.04.2026

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Gemischtes Anleger-Sentiment zur Telekom auf wallstreetONLINE-Forum: Kurzfristig Unsicherheit; Kursreaktion nach T-Mobile-US-Zahlen erwartet. Technisch: unklare Signale, 200-Tage-Linie als Referenz. Fundamentale Bewertung erscheint attraktiv (KGV am unteren Peer-Rahmen). Fusion/Einfluss des Großaktionärs wird diskutiert; Skepsis bleibt. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: seitwärts bis leicht rückläufig.