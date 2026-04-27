electrovac AG setzt endgültigen Börsengang-Preis auf EUR 7,80 fest
Electrovac startet an der Börse durch: Fester Angebotspreis, Millionen frischer Aktien und ein klarer Fokus auf internationales Wachstum prägen den IPO.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Endgültiger Angebotspreis für den Börsengang: EUR 7,80 je Aktie.
- Insgesamt 4.416.000 Angebotsaktien platziert — davon 3.840.000 neue Aktien aus Barkapitalerhöhung und 576.000 bestehende Aktien aus dem Bestand der Electrovac Holding AG (Mehrzuteilungs-/Greenshoe-Aktien).
- Gesamtplatzierungsvolumen von ca. EUR 34,4 Mio. (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option); Bruttoemissionserlös für die Gesellschaft von rund EUR 30,0 Mio. zur Erweiterung internationaler Produktionskapazitäten.
- Auf Basis des Angebotspreises ergibt sich eine Marktkapitalisierung von etwa EUR 125 Mio.
- Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option beträgt der Streubesitz (Free Float) rund 28 %; erwarteter Börsenstart am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich am 30. April 2026 unter dem Handelssymbol „EVAC“ (ISIN DE000A420ZL4).
- BankM AG und B. Metzler seel. Sohn & Co. AG fungierten als Joint Global Coordinators für das Angebot.
Der Kurs von electrovac lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,5000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,49 % im
Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 8,4000EUR das entspricht einem Minus von -1,18 % seit der Veröffentlichung.
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