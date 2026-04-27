Umwelthilfe verklagt McDonald's - Vorwurf Greenwashing

McDonald's wies die Kritik zurück. In einer Stellungnahme der Münchner Deutschlandzentrale zeigte sich das Unternehmen "irritiert" und erklärte, die beanstandeten Formulierungen auf der Webseite bereits geändert zu haben.

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) zieht gegen McDonald's Deutschland mit dem Vorwurf der Verbrauchertäuschung über seine Klimaziele vor Gericht. Die Burgerkette hatte laut DUH auf ihrer Webseite Klimaneutralität ab 2050 versprochen, aber nicht näher ausgeführt, wie dieses Ziel erreicht werden soll. Der Verband wirft dem Unternehmen deswegen "dreistes Greenwashing" und "irreführende Zukunftsversprechen" vor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Umwelthilfe: McDonald's will grünes Image, ohne nachhaltig zu wirtschaften

Der DUH zufolge versprach McDonald's Klimaneutralität ab 2050, einschließlich der Lieferkette. "Damit will McDonald's vor allem von einem grünen Image profitieren, statt wirklich nachhaltig zu wirtschaften", sagte DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch. Der Verband hielt dem Unternehmen vor, es fehle an konkreten, überprüfbaren Angaben zur Reduktion der CO2-Emissionen ebenso wie an Zwischenzielen und einem belastbaren Umsetzungsplan.

McDonald's: Klima-Webseite war keine Werbung



Ein McDonald's-Sprecher erwiderte, die Webseite sei bereits vor mehreren Monaten angepasst worden. Da die kritisierte Darstellung nicht mehr zugänglich ist, führe eine Klage daher nicht zur weiteren Verbesserung für Verbraucherinnen und Verbraucher. Die betreffende Website sei ein Informationsangebot mit Hintergrundinhalten für ein interessiertes Publikum, und zu keinem Zeitpunkt dazu bestimmt gewesen, den Konsum oder konkrete Kaufentscheidungen zu beeinflussen. Eingereicht wurde die Klage laut DUH beim Landgericht München I./cho/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur McDonald's Aktie Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 251,5 auf Tradegate (27. April 2026, 16:42 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der McDonald's Aktie um -5,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,64 %. Die Marktkapitalisierung von McDonald's bezifferte sich zuletzt auf 178,77 Mrd.. McDonald's zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2400 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 332,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 380,00USD was eine Bandbreite von +21,27 %/+51,09 % bedeutet.



