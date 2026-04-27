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    IPO

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    Electrovac setzt Ausgabepreise auf 7,80 Euro fest - unteres Ende der Spanne

    Für Sie zusammengefasst
    • IPO-Preis 7,80 Euro am unteren Ende der Spanne
    • Platzierung 4,416 Mio Aktien, Gesamtvolumen 34,4 Mio
    • 550 Beschäftigte an vier Standorten in drei Ländern
    IPO - Electrovac setzt Ausgabepreise auf 7,80 Euro fest - unteres Ende der Spanne
    Foto: Siarhei - 356130783

    SALZWEG (dpa-AFX) - Der Spezialist für hermetische Verpackungen Electrovac hat den Ausgabepreis für seinen Börsengang auf 7,80 Euro je Aktie festgelegt. Dieser liegt damit am unteren Ende der Angebotsspanne, die bis 10,20 Euro reichte. Wie das Unternehmen am Montag in Salzweg mitteilte, wurden im Rahmen des Angebots 4,416 Millionen Aktien der Gesellschaft platziert. Das Gesamtplatzierungsvolumen belaufe sich auf 34,4 Millionen Euro unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option.

    Die geplante Kapitalerhöhung sei vollständig platziert worden. Der Gesellschaft fließe damit ein Bruttoemissionserlös von rund 30,0 Millionen Euro für den Ausbau der internationalen Produktionskapazitäten zu. Auf Basis des endgültigen Angebotspreises liege die Marktkapitalisierung der Gesellschaft bei rund 125 Millionen Euro. Der Handel der Aktien im Prime Standard der Frankfurter soll voraussichtlich am 30. April starten.

    Electrovac stellt eigenen Angaben zufolge als Spezialist für hermetische Gehäuse Glas-Metall-Versiegelungsprodukte zum Schutz sicherheits- und systemkritischer Elektronik her. Das Unternehmen beschäftigt rund 550 Menschen an vier Produktionsstandorten in Deutschland, Österreich und Thailand. Das Unternehmen beliefert rund 250 Kunden, unter anderem auch aus der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie./jha/he





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