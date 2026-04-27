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    Haier Smart Home veröffentlicht beeindruckende Zahlen für Q1 2026

    Haier Smart Home startet 2026 mit starkem Wachstum, steigenden Gewinnen und ambitionierten Aktienrückkäufen – trotz Gegenwind in Nordamerika setzt der Konzern auf globale Expansion.

    Haier Smart Home veröffentlicht beeindruckende Zahlen für Q1 2026
    Foto: zhouyilu - stock.adobe.com
    • Der Gesamtumsatz von Haier Smart Home betrug im ersten Quartal 2026 RMB 73,69 Mrd.
    • Der Nettogewinn, der den Eigentümern zugerechnet wird, stieg gegenüber dem vierten Quartal 2025 auf RMB 4,65 Mrd.
    • Das Ergebnis je Aktie (EPS) lag bei RMB 0,50.
    • Das operative Ergebnis in China stieg im Vergleich zum Vorjahr, während das operative Gesamtergebnis außerhalb Nordamerikas um mehr als 10 % zulegte.
    • Haier plant den Rückkauf von 74,54 Millionen A-Aktien zur Einziehung sowie ein neues Aktienrückkaufprogramm im Wert von RMB 3 bis 6 Mrd.
    • Das Unternehmen verfolgt eine globale Wachstumsstrategie, trotz Herausforderungen in Nordamerika, und setzt auf Innovationen im Bereich Smart Home, inklusive neuer Plattformlösungen und Akquisitionen.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Haier Smart Home ist am 27.04.2026.

    Der Kurs von Haier Smart Home lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,8075EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,82 % im Minus.


    Haier Smart Home

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    ISIN:CNE1000031C1WKN:A2JM2W
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