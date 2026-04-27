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    Rinderzahl auf 75-Jahres-Tief

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    Extrem-Dürre bedroht die Fleischversorgung Amerikas

    Die schlimmste Dürre seit Jahrzehnten zwingt US-Farmer zu drastischen Schritten. Ein historischer Tiefstand bei Rindern gefährdet nun langfristig die nationale Ernährungssicherheit.

    Für Sie zusammengefasst
    Rinderzahl auf 75-Jahres-Tief - Extrem-Dürre bedroht die Fleischversorgung Amerikas
    Foto: wO-Gemini

    Während die Welt auf den Nahen Osten und die Energiepreise blickt, spielt sich in den Weiten der US-amerikanischen Great Plains eine Tragödie ab, die das Fundament der amerikanischen Lebensmittelversorgung erschüttert. Eine Kombination aus extremer Trockenheit, verheerenden Weidebränden und explodierenden Kosten hat die US-Viehzucht in eine Sackgasse manövriert. Das Ergebnis ist ein historischer Einschnitt: Der US-Rinderbestand ist im Frühjahr 2026 auf den niedrigsten Stand seit den späten 1940er Jahren gesunken.

    Das Kernproblem der aktuellen Krise ist nicht allein der Wassermangel, sondern der Verlust der Lebensgrundlage für die Tiere. Wenn Weiden vertrocknen oder durch Brände vernichtet werden, stehen Farmer vor einer unmenschlichen Wahl: Entweder sie kaufen überteuertes Heu aus fernen Bundesstaaten zu, oder sie geben ihre Tiere auf.

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    Aktuell beobachten Experten eine besorgniserregende Welle von Notverkäufen und Notschlachtungen. Besonders fatal für die Zukunft ist, dass immer mehr junge weibliche Rinder, die eigentlich für die Zucht vorgesehen waren, direkt in die Schlachthöfe geschickt werden. Anstatt die nächste Generation von Kälbern zu sichern, wird die Zukunft der Herde verkauft, um die Schulden der Gegenwart zu begleichen. Bei den großen US-Fleischverarbeitern macht sich die Krise auch bemerkar: Während Marktführer Tyson Foods seine Marktmacht ausspielt, die Kostensteigerungen an die Verbraucher weitergibt und seine Marktmacht ausbauen kann, sind Hormel Foods und der Geflügelspezialist Pilgrim's Pride seit Jahresbeginn kräftig unter Druck geraten, ebenso wie der britische Tierzucht-Spezialist Genus, der über seine Rindersparte ABS Global ein wichtiger Player für Milchvieh- und Fleischrindergenetik in den USA ist.

    Die Gefahr für die nationale Ernährungssicherheit liegt in der biologischen Natur der Rinderzucht. Anders als beim Weizen, der im nächsten Jahr wieder neu ausgesät werden kann, lässt sich eine Rinderherde nicht per Knopfdruck ersetzen. Von der Deckung bis zum schlachtreifen Tier dauert es fast drei Jahre. Da aber jetzt die jungen Muttertiere geschlachtet werden, bricht die Produktionskette für die Jahre 2027 und 2028 bereits heute zusammen.

    Selbst wenn die Dürre morgen enden würde, wird es Jahre dauern, bis die Bestände wieder ein Niveau erreichen, das die Inlandsnachfrage decken kann. Die USA, einst stolzer Exporteur von Qualitätsrindfleisch, drohen zum Netto-Importeur zu werden, was die Abhängigkeit vom Weltmarkt massiv erhöht.

    Die US-Regierung unter Ministerin Brooke Rollins hat den Ernst der Lage erkannt – auch aus politischem Kalkül. Landwirte und die ländliche Bevölkerung stellen eine entscheidende Wählerschaft dar, deren Unmut über steigende Lebensmittelpreise und sterbende Betriebe Wahlen entscheiden kann.

    Um einen totalen Kollaps zu verhindern, hat Washington milliardenschwere Hilfspakete geschnürt. Das USDA (Landwirtschaftsministerium) hat die Entschädigungssätze für Dürreschäden verdoppelt und bürokratische Hürden abgebaut, damit Farmer ihre Tiere kurzfristig auf staatlichen Naturschutzflächen weiden lassen dürfen. Zudem wurden die Importquoten für ausländisches Fleisch gelockert, um den Preisschock für die Verbraucher an der Supermarktkasse abzufedern. Diese Maßnahmen sind jedoch eher "Pflaster" auf einer klaffenden Wunde: Sie sichern das Überleben der Farmer, können aber die biologisch fehlenden Tiere nicht ersetzen.

    Ausblick: Fleisch als Luxusgut?

    Die nationale Ernährungssicherheit der USA steht an einem Wendepunkt. Während kurzfristig durch die vielen Schlachtungen noch genügend Fleisch im Umlauf ist, wird das Angebot in den kommenden 24 Monaten drastisch einbrechen. Wenn die Vorräte aufgebraucht sind und die fehlenden Kälberjahrgänge bemerkbar werden, drohen Rekordpreise, die Rindfleisch für viele amerikanische Familien vom täglichen Speiseplan verdrängen könnten. Die "Jahrhundert-Dürre" von 2026 wird somit weit über die vertrockneten Felder hinaus Spuren in der gesamten Gesellschaft hinterlassen.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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