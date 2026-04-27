ROUNDUP
Verizon erhöht Gewinnziel für 2026 - Zuwachs bei Mobilfunkkunden
- Verizon erwartet bereinigtes EPS 4,95 bis 4,99 USD
- Netto 55.000 neue Mobilfunkkunden im ersten Quartal
- 341.000 neue Breitbandverträge und Umsatzanstieg
NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Telekomkonzern Verizon wird nach einem überraschenden Zuwachs an Mobilfunkkunden zuversichtlicher für das Gesamtjahr. 2026 werde ein bereinigter Gewinn je Aktie (EPS) von 4,95 bis 4,99 US-Dollar erwartet, teilte der Konzern am Montag in New York mit. Analysten hatten etwas weniger auf ihren Zetteln. Zuvor hatte Verizon hier 4,90 bis 4,95 Dollar im Plan, nach 4,71 Dollar je Aktie im Vorjahr. Zudem soll die Zahl der neuen Mobilfunkkunden am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 0,75 bis 1 Million liegen.
Im ersten Quartal wurden im Mobilfunkgeschäft netto rund 55.000 neue Kunden gewonnen, wie der Konzern mitteilte. Das sei der erste Zuwachs an Mobilfunkkunden in einem Auftaktquartal seit mehr als einem Jahrzehnt. Im Breitband-Geschäft waren es 341.000 neue Verträge. Die Aktie legte im frühen US-Handel zuletzt um drei Prozent zu.
Die Quartalsergebnisse zeigten, dass die Trendwende des Konzerns an Dynamik gewinne, sagte Verizon-Chef Jan Schulman laut Mitteilung. Auch die unter dem neuen Konzernchef eingeleitete Umstrukturierung dürfte dazu beigetragen haben.
Der Umsatz des Rivalen der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US und AT&T stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,9 Prozent auf 34,4 Milliarden Dollar (rund 29,4 Mrd Euro). Dies liegt leicht unter den Erwartungen von Analysten. Je Aktie verdiente der Konzern um Sondereffekte bereinigt 1,28 Dollar und erzielte damit den größten Zuwachs in einem Quartal seit 2021. Analysten hatten weniger auf ihren Zetteln./mne/err/jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,82 % und einem Kurs von 40,71 auf Tradegate (27. April 2026, 17:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -9,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,45 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 133,74 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +33,88 %/+56,19 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Verizon Communications - 868402 - US92343V1044
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Verizon Communications. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://quotes.quotemedia.com/data/downloadFiling?webmasterId=104600&ref=319801390&type=HTML&formType=424B2&formDescription=Prospectus+%5BRule+424%28b%29%282%29%5D&dateFiled=2026-02-20&cik=0000732712
Mit knapp 4,25% gar nicht so schlecht für das Unternehmen, finde ich.
Falls wer die gestern veröffentlichen Ergebnisse für Q4 2025 und das Gesamtjahr noch nicht eingesehen hat. Solider Ausblick und solides Quartal wie ich finde...
NEW YORK, NY – Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) hat heute die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 veröffentlicht und damit einen entscheidenden Wendepunkt für das Unternehmen dargestellt. Angetrieben von einem Mandat von CEO Dan Schulman, erzielte Verizon die höchsten vierteljährlichen Gesamtvolumina von Mobilität und Breitband seit 2019 und markierte damit den Beginn einer umfassenden strategischen Wende.
Highlights:
- Mehr als 1 Million Gesamtnettozuwächse in den Bereichen Mobilität und Breitband, die höchsten gemeldeten vierteljährlichen Nettozuwächse seit 2019 mit 616.000 Zuwächsen des Postpaid-Telefonnetzes
- Die Übernahme von Frontier erweitert den Glasfaserzugang auf über 30 Millionen Haushalte und Unternehmen und beschleunigt die nationale Mobilitäts- und Breitbandkonvergenzstrategie
Höhepunkte 2025
Konsolidierte Finanzen
- Im Jahr 2025 betrug der Gewinn je Aktie (EPS) 4,06 US-Dollar und bereinigte EPS1, ohne Sonderartikel, betrug 4,71 $.
- Der gesamte operative Umsatz betrug 2025 138,2 Milliarden US-Dollar gegenüber 134,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024.
- Der Cashflow aus den operativen Aktivitäten betrug 2025 37,1 Milliarden US-Dollar gegenüber 36,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024.
- Freier Cashflow1 betrug 2025 20,1 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 19,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024.
- Im Jahr 2025 betrug der konsolidierte Nettogewinn 17,6 Milliarden US-Dollar und das konsolidierte bereinigte EBITDA1 50,0 Milliarden Dollar betrug.
- Die Investitionsausgaben beliefen sich im Jahr 2025 auf 17,0 Milliarden US-Dollar.
Konsolidierte Finanzen
- Im vierten Quartal 2025 meldete Verizon einen Gewinn je je Aktie (EPS) von 0,55 US-Dollar sowie einen bereinigten EPS1, ohne Sonderartikel, im Wert von 1,09 $.
- Im vierten Quartal 2025 betrug der gesamte operative Umsatz 36,4 Milliarden US-Dollar.
- Der konsolidierte Nettogewinn für das vierte Quartal 2025 betrug 2,4 Milliarden US-Dollar und das konsolidierte bereinigte EBITDA1 11,9 Milliarden Dollar betrug.
- Die gesamten ungesicherten Schulden von Verizon beliefen sich zum Ende des vierten Quartals 2025 auf 131,1 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 117,9 Milliarden US-Dollar am Ende des vierten Quartals 2024. Die ungesicherten Nettoschulden des Unternehmens1 Am Ende des vierten Quartals 2025 betrug der Wert 110,1 Milliarden US-Dollar gegenüber 113,7 Milliarden US-Dollar am Ende des vierten Quartals 2024. Am Ende des vierten Quartals 2025 lag das Verhältnis von Verizon aus ungesicherten Schulden zum konsolidierten Nettogewinn (LTM) bei 7,4 Mal und das Verhältnis von Nettoungesicherten Schulden zu konsolidiertem bereinigtem EBITDA1 war 2,2 Mal.
- Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,17 $ im dritten Quartal 2025 im Vergleich zu 0,78 $ pro Aktie im dritten Quartal 2024; bereinigter Gewinn je Aktie, ohne Sonderposten, von 1,21 $ im Vergleich zu 1,19 $ im dritten Quartal 2024.
- Der Gesamtumsatz belief sich im dritten Quartal 2025 auf 33,8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich in den neun Monaten bis zum 30. September 2025 auf 28,0 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg gegenüber 26,5 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.
- Free Cashflow für die neun Monate bis zum 30. September 2025 betrug 15,8 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg gegenüber 14,5 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2024.
- Der konsolidierte Nettogewinn für das dritte Quartal 2025 betrug 5,1 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 3,4 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal 2024. Konsolidiertes bereinigtes EBITDA lag im dritten Quartal 2025 bei 12,8 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 12,5 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal 2024.
- Umsatz mit Mobilfunkdiensten Im dritten Quartal 2025 lag der Umsatz bei 21,0 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Der Umsatz mit drahtlosen Geräten belief sich im dritten Quartal 2025 auf 5,6 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Die gesamten unbesicherten Schulden von Verizon beliefen sich zum Ende des dritten Quartals 2025 auf 119,7 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 126,4 Milliarden US-Dollar zum Ende des dritten Quartals 2024. Die unbesicherte Nettoverschuldung des Unternehmens zum Ende des dritten Quartals 2025 betrug der Umsatz 112,0 Milliarden US-Dollar. Zum Ende des dritten Quartals 2025 betrug das Verhältnis von unbesicherten Schulden zum konsolidierten Nettogewinn (LTM) von Verizon das 5,9-fache und das Verhältnis von unbesicherten Nettoschulden zu konsolidiertem bereinigtem EBITDA war das 2,2-fache.