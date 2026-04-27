Changan Group stellt aktualisierten „Vast Ocean Plan 2.0" vor und präsentiert die nächste Generation des BlueCore Hybrid auf der Auto China 2026

BEIJING, 27. April 2026 /PRNewswire/ -- Die Changan Group hat auf der Auto China 2026 offiziell den aktualisierten Vast Ocean Plan 2.0 vorgestellt und damit eine neue Phase ihrer globalen Expansion eingeleitet und ihr langfristiges Engagement auf internationalen Märkten bekräftigt. Mit den BlueCore-Hybrid-Versionen der vierten Generation des EADO und des CS75 PLUS stellte die Gruppe außerdem ihre neueste Hybridtechnologie für zwei Flaggschiffmodelle vor.

Aufbauend auf der langfristigen „1+4+4+5"-Strategie der Changan-Gruppe treibt das Unternehmen die globale Expansion durch sieben betriebliche Modernisierungen und die Hybridtechnologie der nächsten Generation voran.

Die Ankündigung stützt sich auf die 1+4+4+5-Strategie von Changan, die der Globalisierung als zentralem langfristigen Transformationsprozess Vorrang einräumt und fünf Verdopplungsziele bis 2030 festlegt, darunter auch den Verkauf von Fahrzeugen in Übersee.

„Heute starten wir den Vast Ocean Plan 2.0 mit größerer Entschlossenheit und einer offeneren Denkweise", sagte Zhao Fei, General Manager der Changan Group. „Wir werden weiterhin unseren Kernprinzipien folgen - langfristige Entwicklung, Lokalisierung, Systematisierung und verantwortungsvolle ESG-Praktiken - während wir uns von einem exportorientierten Modell zu einem integrierten globalen Unternehmen entwickeln, das Produktion, Handel, Investitionen, Dienstleistungen und Nachhaltigkeit umfasst."

Ein stärkerer globaler Fahrplan

Im Jahr 2025 erzielte Changan 637.000 Verkäufe in Übersee, was einem Anstieg von 18,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen expandierte in 21 neue Märkte, brachte 12 neue Modelle auf den Markt und ist nun in 118 Ländern und Regionen mit 1.124 Verkaufsstellen vertreten. Die Gruppe betreibt 22 Produktionsstätten in Übersee mit einer Jahreskapazität von 350.000 Einheiten, und ihr globales Produktportfolio umfasst 41 Modelle, darunter 25 Kraftstofffahrzeuge und 16 Fahrzeuge mit neuer Energie.

Mit dem Vast Ocean Plan 2.0 wird die Globalisierung von Changan von „global" zu „lokal verwurzelt". Bis 2030 will die Gruppe 1,5 Millionen Fahrzeuge in Übersee verkaufen, wobei das ehrgeizige Ziel bei 1,8 Millionen liegt. Auf regionaler Ebene will das Unternehmen unter den chinesischen Marken in Europa führend sein, in Eurasien zu den Top 5 der globalen Marken gehören und in Südostasien, dem Nahen Osten und Afrika sowie in Mittel- und Südamerika in die Top 10 (mit Ambitionen auf die Top 5) aufsteigen.