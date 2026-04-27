JEFFERIES stuft Shell (neu) auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell angesichts der Vereinbarung zur Übernahme des kanadischen Erdöl- und -gaskonzerns Arc Resources auf "Buy" mit einem Kursziel von 4400 Pence belassen. Dies schrieb Mark Wilson in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Zukauf solle zum Produktionswachstum der Briten beitragen sowie als Rohstofflieferant für die Flüssiggasanlage von Shell in Kanada./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 09:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 09:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 09:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 09:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 37,47EUR auf Tradegate (27. April 2026, 17:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Mark Wilson
Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 44
Kursziel alt: 44
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Mark Wilson
Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 44
Kursziel alt: 44
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