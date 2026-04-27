Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 27.04.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.678,27USD pro Feinunze und notiert damit -0,72 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 75,08USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,88 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 102,05USD und verzeichnet ein Minus von -3,32 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 97,01USD und verzeichnet ein Plus von +2,56 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.478,00 USD -2,25 % Platin 1.998,50 USD -1,24 % Kupfer London Rolling 13.203,60 USD -0,55 % Aluminium 3.619,50 PKT -0,37 % Erdgas 2,804 USD +4,50 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Plus von +4,50 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 27.04.26, 17:29 Uhr.