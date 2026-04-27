Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 27.04.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.678,27USD pro Feinunze und notiert damit -0,72 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 75,08USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,88 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 102,05USD und verzeichnet ein Minus von -3,32 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 97,01USD und verzeichnet ein Plus von +2,56 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.478,00USD
|-2,25 %
|Platin
|1.998,50USD
|-1,24 %
|Kupfer London Rolling
|13.203,60USD
|-0,55 %
|Aluminium
|3.619,50PKT
|-0,37 %
|Erdgas
|2,804USD
|+4,50 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Plus von +4,50 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 27.04.26, 17:29 Uhr.