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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies hebt Ziel für Nordex auf 57 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies hebt Kursziel Nordex von 54 auf 57 Euro
    • Einstufung auf Buy beibehalten durch Jefferies
    • Auftragsbestand höherer Qualität, Wartung profitabel
    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Ziel für Nordex auf 57 Euro - 'Buy'
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex nach Zahlen zum ersten Quartal von 54 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragsbestand des Herstellers von Windkraftanlagen sei inzwischen von höherer Qualität, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen setze die geschäftlichen Vorgaben solide um und verbessere zudem die Profitabilität im Wartungssegment./rob/bek/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 11:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 11:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,99 % und einem Kurs von 47,42 auf Tradegate (27. April 2026, 17:40 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +14,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 11,29 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von -20,13 %/+19,80 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 57 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 57,00, was eine Steigerung von +19,35% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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