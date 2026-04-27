ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Nordex auf 57 Euro - 'Buy'
- Jefferies hebt Kursziel Nordex von 54 auf 57 Euro
- Einstufung auf Buy beibehalten durch Jefferies
- Auftragsbestand höherer Qualität, Wartung profitabel
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex nach Zahlen zum ersten Quartal von 54 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragsbestand des Herstellers von Windkraftanlagen sei inzwischen von höherer Qualität, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen setze die geschäftlichen Vorgaben solide um und verbessere zudem die Profitabilität im Wartungssegment./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 11:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 11:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,99 % und einem Kurs von 47,42 auf Tradegate (27. April 2026, 17:40 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +14,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 11,29 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von -20,13 %/+19,80 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 57 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Nordex - A0D655 - DE000A0D6554
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nordex. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das liegt bestimmt daran, dass man hier statt in einer Aktien-Diskussionsgruppe in einer Therapiesitzung landet, in der der eine die anderen zum gemeinschaftlichen Malen nach Zahlen ermuntert, ein anderer sein Tourette-Syndrom auslebt und wieder ein anderer Jünger für die rote Kommune zu gewinnen sucht. Alles nichts für mich. Weiter viel Spaß in der Therapiegruppe!
Nu ist sie weg, und der Kurs klettert wieder. Hatte wohl keine Flagge zur Hand, für die Fahnenstange. Reisende soll man nicht aufhalten....
Hochstufungen