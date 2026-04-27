Jefferies hebt Ziel für Nordex auf 57 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,99 % und einem Kurs von 47,42 auf Tradegate (27. April 2026, 17:40 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +14,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,66 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 11,29 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von -20,13 %/+19,80 % bedeutet.