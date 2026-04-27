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    Besonders beachtet!

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    Verizon Communications Aktie weiter aufwärts - 27.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Verizon Communications Aktie bisher um +3,80 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Verizon Communications Aktie.

    Besonders beachtet! - Verizon Communications Aktie weiter aufwärts - 27.04.2026
    Foto: SNEHIT PHOTO - stock.adobe.com

    Verizon Communications ist ein US-Telekommunikationskonzern mit Fokus auf Mobilfunk, Breitband, Festnetz und Unternehmenslösungen. Kernprodukte: Wireless-Tarife, 5G, Glasfaser (Fios), Cloud- und Netzwerklösungen. Starke Marktstellung als einer der Top-3-Mobilfunkanbieter in den USA. Wichtige Konkurrenten: AT&T, T-Mobile US, Comcast. USPs: großes 5G-Netz, hohe Netzqualität, starker B2B-Fokus.

    Verizon Communications aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 27.04.2026

    Die Verizon Communications Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,80 % auf 41,08 zulegen. Das sind +1,51  mehr als am letzten Handelstag. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Verizon Communications Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verizon Communications Aktie damit um +4,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,24 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Verizon Communications +15,02 % gewonnen.

    Während Verizon Communications heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,22 %.

    Verizon Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,89 %
    1 Monat -9,24 %
    3 Monate +19,46 %
    1 Jahr +8,37 %
    Stand: 27.04.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Verizon Communications Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Verizon Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 171,07 Mrd.EUR € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    AT&T, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,49 %. T-Mobile US notiert im Minus, mit -0,94 %. Charter Communications Registered (A) notiert im Minus, mit -1,93 %.

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    Ob die Verizon Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verizon Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Verizon Communications

    +3,88 %
    +4,27 %
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    +18,54 %
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    ISIN:US92343V1044WKN:868402
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