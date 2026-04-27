Leichte Gewinne

Eine neue Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung ihres Krieges zeichnet sich nicht ab. Weder aus Washington noch aus Teheran kamen zu Wochenbeginn offizielle diplomatische Signale. Dafür sicherte Kremlchef Wladimir Putin Teheran bei einem Treffen mit dem iranischen Außenminister Abbas Araqchi in St. Petersburg die weitere Unterstützung Moskaus zu. Er habe vorige Woche eine Botschaft des obersten Führers Mojtaba Khamenei, Sohn des getöteten Ayatollahs Ali Khamenei, erhalten und könne nur bestätigen, dass Russland und der Iran ihre strategische Partnerschaft fortsetzten, sagte Putin.

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich zum Wochenstart mit leichten Gewinnen gezeigt. Der Leitindex ATX gewann 0,17 Prozent auf 5.763,77 Zähler. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,14 Prozent auf 2.852,81 Punkte. Das europäische Umfeld präsentierte sich hingegen durchwegs im roten Bereich.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte zu dem Treffen, dass eine Rückkehr zu Kampfhandlungen weder im Interesse Teherans noch im Interesse der Weltwirtschaft sei. Russland sei zudem zur Vermittlung in dem Konflikt bereit.

Die Meldungslage zu den Unternehmen in Wien war sehr dünn. Datenseitig geht es am Dienstag mit den zahlreichen Notenbanksitzungen los. Auf die Bank of Japan folgen dann am Mittwoch die Notenbanken aus den USA (Fed) und Kanada, am Donnerstag die Europäische Zentralbank und die Bank of England.

Zu den größten Gewinnern unter den Einzelwerten zählten zum Handelsschluss die Anteilsscheine von Austriacard mit plus 7,6 Prozent. SBO legten um 1,6 Prozent auf 37,50 Euro zu. Der Analyst Alexander Zienkowicz von MWB Research beließ die Anlageempfehlung bei "Hold" sowie das Kursziel für den Ölfeldausrüster nach einer Präsentation der SBO-Pläne bei 39,00 Euro.

"Insgesamt bestätigte die Präsentation unsere Einschätzung, dass SBO den aktuellen Zyklus gut meistert und gleichzeitig zusätzliche langfristige Wachstumstreiber entwickelt", hieß es. Zudem lagen die Werte von CA Immo, EVN und Wienerberger im ATX über ein Prozent im Plus.

AT&S korrigierten nach den zuletzt deutlichen Aufschlägen deutlich um 5,7 Prozent nach unten. Am Freitag hatten die Titel des Chip-Zulieferers mit einem Zuwachs von 9,4 Prozent ein Rekordhoch erreicht. Die Werte von Agrana sowie von Bajaj Mobility verloren jeweils 2,9 Prozent. Lenzing gaben um 2,1 Prozent nach./rst/ste/APA/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EVN Aktie Die EVN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 28,70 auf Tradegate (27. April 2026, 17:41 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EVN Aktie um +3,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,31 %. Die Marktkapitalisierung von EVN bezifferte sich zuletzt auf 5,16 Mrd.. EVN zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1700 %.



