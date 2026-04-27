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    US-Anleihen geben etwas nach

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen leicht gesunken bei 4,33 Prozent
    • Iran-Krieg sorgt für Unsicherheit Hormus geschlossen
    • Fed erwartet Zinspause dritte Sitzung ohne Lockerung
    US-Anleihen geben etwas nach
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,13 Prozent auf 111,08 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,33 Prozent.

    Die Unsicherheit mit Blick auf den Iran-Krieg bleibt hoch. Diplomatische Bemühungen um ein Ende des Kriegs haben am Wochenende keine Fortschritte gemacht. US-Präsident Donald Trump sagte eine angekündigte Reise seiner Unterhändler nach Pakistan kurzfristig ab - zum zweiten Mal in einer Woche. Er begründete dies auch mit einem inakzeptablen Vorschlag des Irans. Die Straße von Hormus bleibt damit fast vollständig geschlossen. Der weiterhin hohe Ölpreis sorgt weiter für Inflationsgefahren und dämpfen das Wirtschaftswachstum.

    Die Märkte warten auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank. In einem durch den Iran-Krieg verunsicherten Umfeld wird die Fed ihre Leitzinsen an diesem Mittwoch wohl zum dritten Mal in Folge nicht verändern. Angesichts der durch die höheren Ölpreise gestiegenen Inflationsgefahren dürfte die Fed laut Ökonomen auf eine Lockerung verzichten./jsl/he





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