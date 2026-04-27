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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank Research belässt Tesla auf 'Buy' - Ziel 465 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank belässt Tesla auf Buy mit Ziel 465
    • Robotaxi und Optimus Auslieferungen verzögern sich
    • Aktien dürften erst bei klaren KI-Erfolgen anlaufen
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research belässt Tesla auf 'Buy' - Ziel 465 Dollar
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla nach der Vorlage von Finanzdaten zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 465 US-Dollar belassen. Die Auslieferungen des Robotaxi und des humanoiden Allzweckroboters Optimus schienen sich langsamer zu entwickeln als angenommen, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die Aktien des Konzerns werde es wohl schwer werden, in Fahrt zu kommen, bevor solche KI-basierten Produkte deutliche Erfolge zeigen./bek/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:56 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 316,5 auf Tradegate (27. April 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -7,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,20 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 364,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von -54,79 %/+48,11 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 465 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 465,00$, was eine Steigerung von +24,25% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Tesla. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Aussichten der Tesla-Aktie sowie um technische/fundamentale Aspekte. Diskutiert werden eine offenbar überzogene Marktkapitalisierung (Schätzungen von 50–100 Mrd vs. aktuelle Bewertung), stagnierende Kursentwicklung seit 2022, Zweifel an FSD/Autopilot‑Mehrwert, Produktwettbewerb, und Wirtschaftlichkeit von Heim- und Fahrzeugbatterien (Kosten/kWh, Zyklen) inklusive der neuen Powerwall 3P.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

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