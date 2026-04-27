ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research belässt Tesla auf 'Buy' - Ziel 465 Dollar
- Deutsche Bank belässt Tesla auf Buy mit Ziel 465
- Robotaxi und Optimus Auslieferungen verzögern sich
- Aktien dürften erst bei klaren KI-Erfolgen anlaufen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla nach der Vorlage von Finanzdaten zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 465 US-Dollar belassen. Die Auslieferungen des Robotaxi und des humanoiden Allzweckroboters Optimus schienen sich langsamer zu entwickeln als angenommen, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die Aktien des Konzerns werde es wohl schwer werden, in Fahrt zu kommen, bevor solche KI-basierten Produkte deutliche Erfolge zeigen./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:56 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 316,5 auf Tradegate (27. April 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -7,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,41 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,20 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 364,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von -54,79 %/+48,11 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 465 US-Dollar
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Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
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Der Müll ist einfach von alleine losgefahren!
Endlos-Geschwafel, das eula-AI-Zeug.
FSD fährt 2 Sekunden vor dem Zug durch geschlossene Bahnschranke: