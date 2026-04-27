McDonald's Aktie heute im Minus - 27.04.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -1,93 % verliert die McDonald's Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

McDonald’s ist die weltweit führende Fast-Food-Kette (v. a. Burger, Pommes, Getränke, Frühstück), verdient primär über Franchisegebühren und Immobilien. Starke Marke, hohe Standardisierung, globale Präsenz. Hauptkonkurrenten: Burger King, Wendy’s, KFC, Subway. USP: ikonische Marke, effiziente Prozesse, Skaleneffekte, starke Preis- und Marketingmacht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die McDonald's Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -4,80 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die McDonald's Aktie damit um -5,25 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,74 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -3,95 % verloren.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,12 % geändert.

McDonald's Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,25 % 1 Monat -6,74 % 3 Monate -4,80 % 1 Jahr -8,08 %

Informationen zur McDonald's Aktie

Stand: 27.04.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 711 Mio. McDonald's Aktien. Damit ist das Unternehmen 177,99 Mrd.EUR € wert.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) zieht gegen McDonald's Deutschland mit dem Vorwurf der Verbrauchertäuschung über seine Klimaziele vor Gericht. Die Burgerkette hatte laut DUH auf ihrer Webseite Klimaneutralität ab 2050 versprochen, aber nicht näher …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von McDonald's

Domino's Pizza, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -9,55 %. Starbucks notiert im Minus, mit -0,53 %. Yum Brands notiert im Minus, mit -2,52 %. The Wendy's legt um +0,16 % zu

McDonald's Aktie jetzt kaufen?

Ob die McDonald's Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur McDonald's Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.