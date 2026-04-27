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    Der Börsen-Tag

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    DAX schwächelt, TecDAX stürzt ab – US-Börsen halten sich stabil

    Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während deutsche Indizes, allen voran Technologiewerte, nachgeben, halten sich die US-Märkte vergleichsweise stabil.

    Der Börsen-Tag - DAX schwächelt, TecDAX stürzt ab – US-Börsen halten sich stabil
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes dies- und jenseits des Atlantiks zeigen sich heute überwiegend schwächer, wobei sich vor allem die deutschen Technologiewerte unter Druck befinden. In Deutschland notiert der Leitindex DAX aktuell bei 24.123,32 Punkten und verliert 0,52 Prozent. Damit gehört er zu den schwächeren Indizes im heimischen Markt. Der MDAX zeigt sich deutlich stabiler: Der Index der mittelgroßen Werte steht bei 30.413,21 Punkten und gibt nur leicht um 0,03 Prozent nach. Noch deutlicher im Minus liegt der SDAX, der Index für kleinere Unternehmen. Er notiert bei 17.688,60 Punkten und verliert 0,56 Prozent. Besonders schwach präsentiert sich der TecDAX. Der Technologieindex fällt um 0,95 Prozent auf 3.658,49 Punkte und ist damit der größte Verlierer unter den betrachteten deutschen Indizes. Dies deutet auf eine ausgeprägtere Zurückhaltung der Anleger im Technologiesektor hin. In den USA zeigt sich ein gemischtes Bild: Der Dow Jones Industrial Average steht bei 49.164,11 Punkten und liegt mit einem Minus von 0,12 Prozent moderat im negativen Bereich. Der breiter gefasste S&P 500 kann sich hingegen knapp behaupten und notiert bei 7.164,55 Punkten minimal im Plus mit einem Zuwachs von 0,01 Prozent. In der Gesamtschau tendieren die deutschen Aktienindizes heute überwiegend schwächer, insbesondere im Technologie- und Nebenwertebereich. Die US-Märkte zeigen sich dagegen etwas robuster, mit leichten Verlusten im Dow Jones und einer nahezu unveränderten Tendenz im S&P 500.


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