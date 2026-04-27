Adidas gelingt der Marathon-Coup des Jahrzehnts

Zwei Männer unter zwei Stunden – und Adidas mittendrin: Beim London-Marathon am Sonntag schrieben gleich zwei Läufer Sportgeschichte. In Adidas Schuhen, die gerade einmal 97 Gramm wiegen.

Der Kenianer Sabastian Sawe lief den Marathon in 1 Stunde, 59 Minuten und 30 Sekunden – eine neue Weltbestzeit, die den bisherigen Rekord um mehr als eine Minute unterbietet. Unmittelbar hinter ihm folgte der Äthiopier Yomif Kejelcha, nur elf Sekunden langsamer und in seinem allerersten Marathonstart überhaupt. Bei den Frauen holte sich Tigst Assefa aus Äthiopien den Sieg in 2:15:41 Stunden und verbesserte damit ihren eigenen Frauen-Weltrekord aus dem Vorjahr. Gemeinsamer Nenner aller drei: der Adizero Adios Pro Evo 3, den Adidas erst wenige Tage vor dem Rennen vorgestellt hatte. Der Schuh wiegt in Normalgröße gerade einmal 97 Gramm – laut Hersteller das leichteste Modell seiner Art, das je produziert wurde – und kostet rund 500 US-Dollar. Gegenüber dem Vorgängermodell soll er 30 Prozent leichter sein. Herzstück ist ein neuer Hochleistungsschaum namens "Lightstrike Pro Evo" sowie eine neu entwickelte Karbonfaserplatte in der Sohle, die den Vortrieb unterstützen soll.