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    Weltrekord im 500-Dollar-Schuh

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    Adidas gelingt der Marathon-Coup des Jahrzehnts

    Zwei Männer unter zwei Stunden – und Adidas mittendrin: Beim London-Marathon am Sonntag schrieben gleich zwei Läufer Sportgeschichte. In Adidas Schuhen, die gerade einmal 97 Gramm wiegen.

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    Weltrekord im 500-Dollar-Schuh - Adidas gelingt der Marathon-Coup des Jahrzehnts
    Foto: John Walton - PA Wire

    Der Kenianer Sabastian Sawe lief den Marathon in 1 Stunde, 59 Minuten und 30 Sekunden – eine neue Weltbestzeit, die den bisherigen Rekord um mehr als eine Minute unterbietet. Unmittelbar hinter ihm folgte der Äthiopier Yomif Kejelcha, nur elf Sekunden langsamer und in seinem allerersten Marathonstart überhaupt. Bei den Frauen holte sich Tigst Assefa aus Äthiopien den Sieg in 2:15:41 Stunden und verbesserte damit ihren eigenen Frauen-Weltrekord aus dem Vorjahr.

    Gemeinsamer Nenner aller drei: der Adizero Adios Pro Evo 3, den Adidas erst wenige Tage vor dem Rennen vorgestellt hatte. Der Schuh wiegt in Normalgröße gerade einmal 97 Gramm – laut Hersteller das leichteste Modell seiner Art, das je produziert wurde – und kostet rund 500 US-Dollar. Gegenüber dem Vorgängermodell soll er 30 Prozent leichter sein. Herzstück ist ein neuer Hochleistungsschaum namens "Lightstrike Pro Evo" sowie eine neu entwickelte Karbonfaserplatte in der Sohle, die den Vortrieb unterstützen soll.

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    An der Börse kam der Doppel-Weltrekord gut an: Die Adidas-Aktie legte am Montag im frühen Frankfurter Handel um 1,4 Prozent zu. Das nimmt sich vor dem Hintergrund eines schwierigen Jahres bescheiden aus – seit Jahresbeginn hat das Papier rund 18 Prozent an Wert verloren, belastet durch Konjunktursorgen und geopolitische Unsicherheiten.

    Der spektakuläre Auftritt beim prestigeträchtigsten Stadtmarathon der Welt fügt sich in eine gezielte Strategie ein: Adidas-Chef Björn Gulden treibt den Aufbau des Laufsport-Segments konsequent voran, um die Abhängigkeit von Modesneakern wie Samba oder Gazelle zu verringern. Der Laufschuhmarkt boomt: In den USA wuchs er im Jahresverlauf bis Februar um 13 Prozent auf 8,1 Milliarden US-Dollar. Bis 2030 könnte das globale Marktvolumen für Leistungssportschuhe laut dem Marktforscher Euromonitor auf 104 Milliarden US-Dollar anwachsen.

    Nicht ganz leer ging dabei die Konkurrenz aus: Hellen Obiri aus Kenia, die Zweite im Frauenrennen, lief im Schuh des Schweizer Herausforderers On Holding – einem robotergefertigten, schnürsenkelfreien Modell für 330 US-Dollar.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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