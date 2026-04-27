ROUNDUP
Südzucker meldet erneuten Einbruch beim Geschäftsergebnis
- Operatives Ergebnis von Südzucker fiel auf 163 Mio
- Gewinn aus laufendem Geschäft mehr als halbiert
- Umsatz sank 13,4 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro
MANNHEIM (dpa-AFX) - Schwache Zuckermärkte haben den operativen Gewinn von Südzucker weiter absacken lassen. Im Ende Februar abgelaufenen Geschäftsjahr lag das operative Ergebnis bei rund 163 Millionen Euro, wie der Mannheimer Konzern nach vorläufigen Berechnungen mitteilte. Damit hat sich der Gewinn aus dem laufenden Geschäft mehr als halbiert. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2024/25 lag er bei 350 Millionen Euro, ein Jahr zuvor waren es dank hoher Zuckerpreise fast 950 Millionen Euro.
Der Ergebnisrückgang ist nach Angaben des Unternehmens maßgeblich auf das schwierige Marktumfeld im Zucker-Geschäft zurückzuführen. Der Umsatz sank um 13,4 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro.
Südzucker erwartet weniger Umsatz
Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigte Südzucker. Demnach soll der Konzernumsatz leicht unter dem Vorjahresniveau liegen. Eine Prognose für das operative Ergebnis nannten die Mannheimer nicht. Der vollständige Geschäftsbericht soll am 21. Mai veröffentlicht werden.
Südzucker verarbeitet insbesondere Zuckerrüben und verkauft seine Produkte an Handel und Industrie. Neben dem Kerngeschäft verdient das Unternehmen sein Geld unter anderem mit Tiefkühlpizzen, Fruchtsaftkonzentraten für die Getränkeindustrie und Portionsartikeln wie Zuckersticks. Zum Konzern gehört außerdem die Biosprit-Firma Cropenergie./jwe/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie
Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 11,58 auf Tradegate (27. April 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,68 %.
Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 2,35 Mrd..
Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9900 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000Euro. Von den letzten 4 Analysten der Suedzucker Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 3 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000Euro was eine Bandbreite von -4,35 %/-21,74 % bedeutet.
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Heute K+S Aktie, morgen Südzucker.........
Wenn Brasilien mehr Ethanol produziert, dann geht die Zuckermenge am Markt zurück. Geringeres Angebot führt zu höheren Preisen. Ein höherer Zuckerpreisvist gut für SZ
Der Zuckerfuture ist in einem normalen Contango - Leicht steigende Kontraktpreise je ferner in der Zukunft.
Übersicht mit KI
Der ICE-Zuckerpreis (Sugar No. 11) notierte Ende März 2026 bei etwa
15,50 bis 16,00 US-Cent pro Pfund (USd/Lbs). Nach einem Rückgang im Vormonat liegt der Preis aktuell niedriger, wobei die Prognosen für die kommenden zwölf Monate von einer leichten Abschwächung auf ca. 14,43 USd/Lbs ausgehen. Weißzucker (ICE No. 5) wird in USD/Tonne gehandelt.