Südzucker meldet erneuten Einbruch beim Geschäftsergebnis

Der Ergebnisrückgang ist nach Angaben des Unternehmens maßgeblich auf das schwierige Marktumfeld im Zucker-Geschäft zurückzuführen. Der Umsatz sank um 13,4 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro.

MANNHEIM (dpa-AFX) - Schwache Zuckermärkte haben den operativen Gewinn von Südzucker weiter absacken lassen. Im Ende Februar abgelaufenen Geschäftsjahr lag das operative Ergebnis bei rund 163 Millionen Euro, wie der Mannheimer Konzern nach vorläufigen Berechnungen mitteilte. Damit hat sich der Gewinn aus dem laufenden Geschäft mehr als halbiert. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2024/25 lag er bei 350 Millionen Euro, ein Jahr zuvor waren es dank hoher Zuckerpreise fast 950 Millionen Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Südzucker erwartet weniger Umsatz



Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigte Südzucker. Demnach soll der Konzernumsatz leicht unter dem Vorjahresniveau liegen. Eine Prognose für das operative Ergebnis nannten die Mannheimer nicht. Der vollständige Geschäftsbericht soll am 21. Mai veröffentlicht werden.

Südzucker verarbeitet insbesondere Zuckerrüben und verkauft seine Produkte an Handel und Industrie. Neben dem Kerngeschäft verdient das Unternehmen sein Geld unter anderem mit Tiefkühlpizzen, Fruchtsaftkonzentraten für die Getränkeindustrie und Portionsartikeln wie Zuckersticks. Zum Konzern gehört außerdem die Biosprit-Firma Cropenergie./jwe/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 11,58 auf Tradegate (27. April 2026, 18:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,68 %. Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 2,35 Mrd.. Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9900 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000Euro. Von den letzten 4 Analysten der Suedzucker Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 3 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000Euro was eine Bandbreite von -4,35 %/-21,74 % bedeutet.



