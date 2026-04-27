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    Marktgeflüster

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    Trump verliert Iran-Krieg, aber Wall Street hat Sieg eingepreist!

    Aber seit Beginn des Iran-Krieges hat sich die Wall Street, die zuvor schlechter als andere Aktienmärkte gelaufen war, deutlich besser entwickelt.

    Solange der Iran den Daumen auf der Strasse von Hormus hat, hat Trump den Krieg strategisch verloren. Aber seit Beginn des Iran-Krieges hat sich die Wall Street, die zuvor schlechter als andere Aktienmärkte gelaufen war, deutlich besser entwickelt. Nach dem Motto: unser Krieg, euer Energie-Problem. Die Wall Street glaubt seit Woche daran, dass Trump die Oberhand behalten würde - aber dass der Iran die Verhandlungen in Islamabad verweigerte (und Trump dann die Reise von Witkoff und Kushner absagen musste), spricht Bände. Nach wie vor ist das (wohl zutreffende) Kalkül Teherans: wir können die Schmerzen länger ertragen als Trump und die Weltwirtschaft..

    Hinweise aus Video:

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    Das Video "Trump verliert Iran-Krieg, aber Wall Street hat Sieg eingepreist!  sehen Sie hier..



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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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