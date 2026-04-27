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    ROUNDUP

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    Deutsche Börse steigert Ergebnis zu Jahresbeginn - Prognose bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Börse steigerte Nettoerlöse deutlich
    • Rekord EBITDA bei 1,0 Mrd und operativ plus 18
    • Konzerngewinn 585 Mio plus 11 und Prognose bestätigt
    ROUNDUP - Deutsche Börse steigert Ergebnis zu Jahresbeginn - Prognose bestätigt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse hat im ersten Quartal dank guter Geschäfte rund um Finanzmarkt-Produkte deutlich mehr verdient. Finanzchef Jens Schulte sieht den Konzern damit "voll auf Kurs", seine Jahresziele für 2026 zu erreichen.

    Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate zeigte sich die Aktie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zuletzt wenig bewegt. Im bisherigen Jahresverlauf hat sie fast ein Fünftel gewonnen.

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    Die Nettoerlöse ohne das zinsabhängige sogenannte Treasury-Ergebnis stiegen im Quartal um zwölf Prozent auf rund 1,43 Milliarden Euro, wie der im Dax notierte Konzern am Montagabend nach Börsenschluss in Frankfurt mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um zehn Prozent auf den Rekordwert von 1,0 Milliarden Euro zu. Ohne das Treasury-Ergebnis wuchs der operative Gewinn um 18 Prozent auf 803 Millionen Euro. Damit wurden die Erwartungen von Analysten übertroffen. Unter dem Strich verdiente die Deutsche Börse nach Anteilen Dritter 585 Millionen Euro und damit elf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

    Für das laufende Jahr erwartet der Vorstand um Konzernchef Stephan Leithner weiter Nettoerlöse ohne das Treasury-Ergebnis von 5,7 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 3,1 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr wurden hier Nettoerlöse von 5,2 Milliarden Euro und ein operativer Gewinn ohne Treasury-Ergebnis von 2,7 Milliarden Euro verbucht.

    Die Deutsche Börse baut seit einiger Zeit ihr Geschäft außerhalb der Aktienmärkte stark aus, um unabhängiger von den Schwankungen dort zu werden. Im Februar kündigte der Betreiber von Handelsplattformen und Abwicklungssystemen die vollständige Übernahme des US-Daten- und Indexanbieters ISS Stoxx für 1,1 Milliarden Euro an. Dabei kauft die Deutsche Börse, die bereits 80 Prozent der Anteile an dem Unternehmen hält, vom Finanzinvestor General Atlantic die übrigen 20 Prozent.

    Bereits im Januar hatte der Konzern mitgeteilt, die Fondsplattform Allfunds für etwas mehr als fünf Milliarden Euro übernehmen zu wollen. Dies wäre der größte Übernahme in der Geschichte des Unternehmens. Der Vollzug wird allerdings wegen notwendiger aufsichtsrechtlicher Genehmigungen erst für 2027 erwartet./err/bek/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

    Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 265 auf Tradegate (27. April 2026, 19:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +3,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 50,52 Mrd..

    Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 297,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 274,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 310,00EUR was eine Bandbreite von +2,85 %/+16,37 % bedeutet.




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