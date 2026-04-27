Börsen Update
Börsen Update USA - 27.04. - Dow Jones schwach -0,15 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:19) bei 49.148,39 PKT und fällt um -0,15 %.
Top-Werte: NVIDIA +3,35 %, Verizon Communications +2,58 %, Salesforce +2,16 %, JPMorgan Chase +0,86 %, Goldman Sachs Group +0,70 %
Flop-Werte: McDonald's -2,33 %, Apple -1,70 %, Walmart -1,54 %, IBM -1,50 %, Cisco Systems -1,33 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 27.289,36 PKT und fällt um -0,01 %.
Top-Werte: Micron Technology +4,65 %, NVIDIA +3,35 %, Palo Alto Networks +2,74 %, Datadog Registered (A) +2,53 %, Alphabet +2,52 %
Flop-Werte: Arm Holdings -7,92 %, NXP Semiconductors -4,27 %, Marvell Technology -4,21 %, Microchip Technology -4,10 %, Applied Materials -3,69 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:00) bei 7.173,27 PKT und steigt um +0,13 %.
Top-Werte: SanDisk Corporation +7,23 %, Albemarle +4,68 %, Micron Technology +4,65 %, Comfort Systems USA +4,31 %, NVIDIA +3,35 %
Flop-Werte: Domino's Pizza -9,25 %, Dollar Tree -6,54 %, Teradyne -5,25 %, Coherent -4,33 %, NXP Semiconductors -4,27 %
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