NVIDIA Aktie legt zu - 27.04.2026

Die NVIDIA Aktie notiert aktuell bei 183,51€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,35 % zugelegt, was einem Anstieg von +5,94 € entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in NVIDIA investiert war, konnte einen Gewinn von +17,17 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die NVIDIA Aktie damit um +8,47 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,58 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von NVIDIA +14,55 % gewonnen.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,15 % geändert.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,47 % 1 Monat +22,58 % 3 Monate +17,17 % 1 Jahr +88,88 %

Informationen zur NVIDIA Aktie

Stand: 27.04.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,46 Bil.EUR € wert.

Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während deutsche Indizes, allen voran Technologiewerte, nachgeben, halten sich die US-Märkte vergleichsweise stabil.

SpaceX, OpenAI und Anthropic könnten den US-Leitindenx radikal verändern. Die Börse würde noch stärker auf Künstliche Intelligenz wetten. Ein Risiko, das viele Anleger unterschätzen. Drei mögliche Mega-Börsengänge könnten die Struktur des S&P 500 …

Allen Unkenrufen zum Trotz ist der Nasdaq 100 jüngst auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Was nun notwendig ist, damit die Rally des US-Tech-Index noch eine Weile anhält.

So schlagen sich die Wettbewerber von NVIDIA

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,41 %. Intel notiert im Plus, mit +0,89 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,13 %. Broadcom verliert -1,41 %

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Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.