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    Besonders beachtet!

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    NVIDIA Aktie legt zu - 27.04.2026

    Am 27.04.2026 ist die NVIDIA Aktie, bisher, um +3,35 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.

    Besonders beachtet! - NVIDIA Aktie legt zu - 27.04.2026
    Foto: NVIDIA Corporation

    NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

    NVIDIA Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 27.04.2026

    Die NVIDIA Aktie notiert aktuell bei 183,51 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,35 % zugelegt, was einem Anstieg von +5,94  entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in NVIDIA investiert war, konnte einen Gewinn von +17,17 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die NVIDIA Aktie damit um +8,47 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,58 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von NVIDIA +14,55 % gewonnen.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,15 % geändert.

    NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,47 %
    1 Monat +22,58 %
    3 Monate +17,17 %
    1 Jahr +88,88 %
    Stand: 27.04.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,46 Bil.EUR € wert.

    DAX schwächelt, TecDAX stürzt ab – US-Börsen halten sich stabil


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    Nasdaq 100 – Auf Rekordkurs


    Allen Unkenrufen zum Trotz ist der Nasdaq 100 jüngst auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Was nun notwendig ist, damit die Rally des US-Tech-Index noch eine Weile anhält.

    So schlagen sich die Wettbewerber von NVIDIA

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,41 %. Intel notiert im Plus, mit +0,89 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,13 %. Broadcom verliert -1,41 %

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    Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NVIDIA

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    +22.717,95 %
    +1.311.614,29 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422
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    Verfasst von Markt Bote
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