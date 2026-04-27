Merz sieht Notlage für neue Schulden 'im Augenblick nicht'

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz sieht derzeit keine Grundlage für ein Aussetzen der Schuldenbremse, das die SPD angesichts der Iran-Krise ins Spiel gebracht hat. "Eine Notlage, wie sie im Grundgesetz vorgezeichnet ist für zusätzliche Schuldenaufnahme, die sehe ich im Augenblick nicht", sagte der CDU-Vorsitzende am Rande der Unions-Klausur in Berlin.

Die Anfang vergangenen Jahres beschlossene Schuldenaufnahme für Verteidigung und Infrastruktur sei bereits "hart an der Grenze dessen, was akzeptabel ist". Im Übrigen müssten auch irgendwann wieder die Euro-Stabilitätskriterien des Maastricht-Vertrages eingehalten werden. "Davon entfernen wir uns im Augenblick", betonte Merz.