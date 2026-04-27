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    Getchell Gold Corp. reicht Klageerwiderung und Gegenklagen bezüglich der Eigentumsrechte an Bergbau-Claims bei Fondaway Canyon (Nevada) ein

    Getchell Gold Corp. reicht Klageerwiderung und Gegenklagen bezüglich der Eigentumsrechte an Bergbau-Claims bei Fondaway Canyon (Nevada) ein
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, BC – 27. April 2026 / IRW-Press / Getchell Gold Corp. (CSE: GTCH) (OTCQB: GGLDF) (FWB: GGA1) („Getchell“ oder das „Unternehmen“) stellt ein Update zum Gerichtsverfahren bezüglich der Claim-Absteckungen bereit, die von NV Minerals Corp. („NV Minerals“), einer in Nevada registrierten Privatgesellschaft, auf Grundstücken durchgeführt wurden, die mit bestimmten bestehenden Claims des Unternehmens im Goldprojekt Fondaway Canyon („Fondaway“ oder „Projekt“) in Nevada zusammenfallen und sich mit diesen überschneiden.

     

    Gemäß der Zivilprozessordnung der USA hat das Unternehmen über seine hundertprozentige US-Tochtergesellschaft Getchell Gold Nevada, Inc. die von NV Minerals eingereichte Klage an das Bundesbezirksgericht des Bezirks Nevada (Vereinigte Staaten) verwiesen und dort seine verifizierte Klageerwiderung und entsprechende Gegenklagen eingereicht. Getchell macht Gegenklagen auf Feststellung des Eigentumsrechts (Quiet Title) sowie auf eine Feststellungsklage (Declaratory Relief) geltend.

     

    Getchells Klageerwiderung und Gegenklagen wurden als Reaktion auf die von NV Minerals eingereichte Klage gegen Getchell erhoben (siehe Pressemitteilungen des Unternehmens vom 23. Februar und 6. April 2026). Die Klage von NV Minerals enthält Ansprüche auf Feststellung des Eigentumsrechts sowie auf eine Feststellungsklage im Zusammenhang mit Bergbau-Claims und stützt sich dabei auf einen angeblich „vor langer Zeit“ erfolgten Verfall von Claims.

     

    Nach Ansicht von Getchell ist die Klage von NV Minerals unbegründet. Die Mineralclaims bei Fondaway wurden seit Mitte der 1950er-Jahre ununterbrochen von Getchell (und seinen Vorgängern) gehalten und gepflegt, was sich derzeit in dem gültigen und aktiven Status der Claims in den Aufzeichnungen sowohl des Bureau of Land Management der Vereinigten Staaten als auch des Churchill County widerspiegelt. Getchell vertritt daher die Auffassung, dass die Claims von NV Minerals den Claims von Getchell zeitlich und rechtlich nachrangig sind und angeblich Gebiete abdecken, die zum Zeitpunkt ihrer angeblichen Ortung nicht zur Mineralexploration offen waren.

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