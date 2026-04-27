POET Technologies Aktie bricht zweistellig ein - 27.04.2026

Die POET Technologies Aktie ist bisher um -47,20 % auf 6,8000€ gefallen. Das sind -6,0800 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +27,27 %, geht es heute bei der POET Technologies Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

POET Technologies ist ein Innovator in der optoelektronischen Integration, spezialisiert auf die optische Interposer-Plattform. Sie konkurrieren mit Branchengrößen wie Intel und Broadcom, bieten jedoch einzigartige Lösungen zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung in der Photonik.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von POET Technologies in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +168,59 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die POET Technologies Aktie damit um +145,54 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +201,52 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in POET Technologies eine positive Entwicklung von +170,55 % erlebt.

POET Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +145,54 % 1 Monat +201,52 % 3 Monate +168,59 % 1 Jahr +309,35 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur POET Technologies Aktie

Stand: 27.04.2026, 20:41 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um Kursentwicklung und Bewertung von POET Technologies. Hauptthemen: angeblich verspätete kursrelevante News (23.04) und weshalb Informationen nicht zeitnah kommuniziert wurden; Kursrückgang trotz Rekordvolumen; Debatten, ob der Marktwert die Celestial AI-Entwicklung ausreichend abbildet; Insider-Beteiligung wird als Vertrauenssignal hinterfragt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber POET Technologies eingestellt.

Informationen zur POET Technologies Aktie

Es gibt 153 Mio. POET Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,04 Mrd. € wert.

Why: Rosen Law Firm, a global investor rights law firm, announces an investigation of potential securities claims on behalf of shareholders of POET Technologies Inc. (NASDAQ: POET) resulting from allegations that POET Technologies may have issued …

POET Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die POET Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur POET Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.