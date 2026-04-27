Bertrandt Aktie crasht -13,64 % - 27.04.2026

Die Bertrandt Aktie ist bisher um -13,64 % auf 13,300€ gefallen. Das sind -2,100 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Bertrandt Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,84 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 13,300€, mit einem Minus von -13,64 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Bertrandt ist ein Engineering-Dienstleister für Automobil-, Luftfahrt- und Industrieunternehmen. Fokus: Entwicklung, Testing, Absicherung von Fahrzeugen, Elektronik, Software und E-Mobilität. Starke Position im deutsch-europäischen OEM-Umfeld. Wichtige Wettbewerber: EDAG, AKKA/Modis, Alten, ESG. USP: breite OEM-Abdeckung, hohe Automotive-Expertise, Nähe zu Entwicklungszentren.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Bertrandt abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -33,37 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -18,38 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,36 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Bertrandt einen Rückgang von -28,80 %.

Bertrandt Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -18,38 % 1 Monat -13,36 % 3 Monate -33,37 % 1 Jahr -45,76 %

Informationen zur Bertrandt Aktie

Stand: 27.04.2026, 20:42 Uhr

Es gibt 10 Mio. Bertrandt Aktien. Damit ist das Unternehmen 134,91 Mio. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Capgemini, Magna International und Co.

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,32 %. Magna International notiert im Minus, mit -0,74 %. Valeo notiert im Minus, mit -0,28 %.

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Ob die Bertrandt Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bertrandt Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.