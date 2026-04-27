ANALYSE-FLASH
RBC belässt Deutsche Börse auf 'Sector Perform'
- RBC belässt Deutsche Börse bei Sector Perform 235
- Solider Jahresauftakt, Jahresziele nur bestätigt
- Analyst sieht Aktie derzeit als fair bewertet
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem fairen Wert von 235 Euro belassen. Der Börsenbetreiber und Finanzkonzern habe einen soliden Jahresauftakt hinter sich, schrieb Ben Bathurst in einer ersten Reaktion am Montag. Die Jahresziele habe das Unternehmen trotz des guten Abschneidens aber lediglich bestätigt. Er erachte die Aktien gegenwärtig als fair bewertet./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 14:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 14:09 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 266 auf Tradegate (27. April 2026, 21:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +3,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,60 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 50,42 Mrd..
Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 288,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Boerse Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 310,00EUR was eine Bandbreite von -11,65 %/+16,54 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Deutsche Boerse - 581005 - DE0005810055
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Ich sehe die DB eher weiterhin korrekturgefährdet.
Solange der Iran-Krieg andauert, kann dieser Wert hier eigentlich nur weiter steigen. Selbst, wenn der Krieg irgendwann endet, ist der Wert hier für mich weiterhin ein Top Pick. Es "droht" bald ein neues Allzeithoch.