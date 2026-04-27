RBC belässt Deutsche Börse auf 'Sector Perform'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 266 auf Tradegate (27. April 2026, 21:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +3,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,60 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 50,42 Mrd..

Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 288,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Boerse Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 310,00EUR was eine Bandbreite von -11,65 %/+16,54 % bedeutet.