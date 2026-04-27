JPMORGAN stuft Deutsche Börse AG auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 302 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Konsensschätzung um zwei Prozent überboten, schrieb Enrico Bolzoni in einer ersten Einschätzung am Montag. Der Börsenbetreiber und Finanzkonzern habe über die Segmente hinweg gut abgeschnitten./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 19:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 19:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 19:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 19:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 266EUR auf Tradegate (27. April 2026, 21:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Enrico Bolzoni
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 302
Kursziel alt: 302
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Enrico Bolzoni
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 302
Kursziel alt: 302
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