Verdi ruft zu Warnstreiks bei Deutscher Telekom auf
- Verdi ruft zu bundesweiten vollschichtigen Warnstreiks
- Zunächst Beschäftigte in Norddeutschland und Berlin
- Verdi fordert 6,6 Prozent Lohnplus und 660 Euro Bonus
BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi ruft in den Tarifverhandlungen bei der Deutschen Telekom zu Warnstreiks auf. Nach "enttäuschender zweiter Verhandlungsrunde" seien in dieser Woche bundesweit vollschichtige Warnstreiks geplant, teilte Verdi in Berlin mit.
An diesem Dienstag werden demnach zunächst Beschäftigte aus Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Weitere Standorte folgen laut Verdi im Verlauf der Woche.
Zu den von dem geplanten Ausstand betroffenen Konzernbereichen und zu möglichen Auswirkungen der Arbeitsniederlegungen machte Verdi auf Anfrage zunächst keine Angaben.
Verdi fordert für bundesweit rund 60.000 Tarifbeschäftigte unter anderem eine Entgeltsteigerung von 6,6 Prozent bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten sowie einen Verdi-Mitgliederbonus von 660 Euro im Jahr.
Der Telekom-Konzern in Deutschland besteht den Gewerkschaftsangaben zufolge aus 20 verschiedenen tarifgebundenen Konzernunternehmen, in denen jeweils eigenständige Tarifverträge gelten. Ein Großteil der Entgelttarifverträge habe eine Laufzeit bis zum 31. März 2026. Vor der Tarifrunde seien gemeinsame Verhandlungen für diese Gesellschaften vereinbart worden./sl/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,77 % und einem Kurs von 26,81 auf Lang & Schwarz (27. April 2026, 22:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -9,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,58 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 133,66 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +34,30 %/+56,69 % bedeutet.
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Und die Hürden sind damit letztlich zu hoch. Auch wenn eine Fusion die Einflussmöglichkeiten auf das Agieren der US-Tochter deutlich erhöhen würde, ist es faktisch nicht durchführbar, ohne dass man sich sehr erheblichen politischen Risiken aussetzt. Welche dann am Ende auch zu finanziellen Risiken führen, und diese könnten jegliche Vorteile die man sich von der Fusion erhofft auffressen.
Ich sehe eher dass dann die Telekom einen Verlauf wie Bayer nehmen kann weil den Amerikanern dann plötzlich auffällt welche Steuerformulare TMUS in den letzten Jahren falsch ausgefüllt hat und welche Regulierungen nicht pinibel fein säuberlich bis auf den 100sten Unterparagraph eingehalten wurden und man sich absurde Regelverstöße einfallen lässt und sich von der telekom auch noch schön die Anwälte Zahlen lässt.
Na klar: wenn der Hirsch sich selber erschiesst und fertig auf dem Teller als Hirschgoulasch anbietet lässt der Amerikaner sich das Menu sicher gut schmecken!
Ich bin der Meinung: dümmer geht es fast nicht