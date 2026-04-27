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    Verdi ruft zu Warnstreiks bei Deutscher Telekom auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Verdi ruft zu bundesweiten vollschichtigen Warnstreiks
    • Zunächst Beschäftigte in Norddeutschland und Berlin
    • Verdi fordert 6,6 Prozent Lohnplus und 660 Euro Bonus
    Verdi ruft zu Warnstreiks bei Deutscher Telekom auf
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi ruft in den Tarifverhandlungen bei der Deutschen Telekom zu Warnstreiks auf. Nach "enttäuschender zweiter Verhandlungsrunde" seien in dieser Woche bundesweit vollschichtige Warnstreiks geplant, teilte Verdi in Berlin mit.

    An diesem Dienstag werden demnach zunächst Beschäftigte aus Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Weitere Standorte folgen laut Verdi im Verlauf der Woche.

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    Zu den von dem geplanten Ausstand betroffenen Konzernbereichen und zu möglichen Auswirkungen der Arbeitsniederlegungen machte Verdi auf Anfrage zunächst keine Angaben.

    Verdi fordert für bundesweit rund 60.000 Tarifbeschäftigte unter anderem eine Entgeltsteigerung von 6,6 Prozent bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten sowie einen Verdi-Mitgliederbonus von 660 Euro im Jahr.

    Der Telekom-Konzern in Deutschland besteht den Gewerkschaftsangaben zufolge aus 20 verschiedenen tarifgebundenen Konzernunternehmen, in denen jeweils eigenständige Tarifverträge gelten. Ein Großteil der Entgelttarifverträge habe eine Laufzeit bis zum 31. März 2026. Vor der Tarifrunde seien gemeinsame Verhandlungen für diese Gesellschaften vereinbart worden./sl/DP/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,77 % und einem Kurs von 26,81 auf Lang & Schwarz (27. April 2026, 22:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -9,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 133,66 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +34,30 %/+56,69 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kursreaktionen der Deutsche‑Telekom‑Aktie infolge der Berichte zur geplanten Verschmelzung mit T‑Mobile US und anstehenden T‑Mobile‑Quartalszahlen, die kurzfristig Bewegung auslösen könnten. Diskutiert werden Bewertung (relativ niedriges KGV), technische Aspekte (Bruch/Retest der 200‑Tage‑Linie, Wochenchart‑Reversal, Druck Richtung 26), Nachkaufchancen bei Rückgängen, Algos/False‑Breaks und Peer‑Performance (Vodafone/1&1).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

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