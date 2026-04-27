Verdi ruft zu Warnstreiks bei Deutscher Telekom auf

An diesem Dienstag werden demnach zunächst Beschäftigte aus Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Weitere Standorte folgen laut Verdi im Verlauf der Woche.

BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi ruft in den Tarifverhandlungen bei der Deutschen Telekom zu Warnstreiks auf. Nach "enttäuschender zweiter Verhandlungsrunde" seien in dieser Woche bundesweit vollschichtige Warnstreiks geplant, teilte Verdi in Berlin mit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Zu den von dem geplanten Ausstand betroffenen Konzernbereichen und zu möglichen Auswirkungen der Arbeitsniederlegungen machte Verdi auf Anfrage zunächst keine Angaben.

Verdi fordert für bundesweit rund 60.000 Tarifbeschäftigte unter anderem eine Entgeltsteigerung von 6,6 Prozent bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten sowie einen Verdi-Mitgliederbonus von 660 Euro im Jahr.

Der Telekom-Konzern in Deutschland besteht den Gewerkschaftsangaben zufolge aus 20 verschiedenen tarifgebundenen Konzernunternehmen, in denen jeweils eigenständige Tarifverträge gelten. Ein Großteil der Entgelttarifverträge habe eine Laufzeit bis zum 31. März 2026. Vor der Tarifrunde seien gemeinsame Verhandlungen für diese Gesellschaften vereinbart worden./sl/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,77 % und einem Kurs von 26,81 auf Lang & Schwarz (27. April 2026, 22:03 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -9,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,58 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 133,66 Mrd.. Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +34,30 %/+56,69 % bedeutet.



