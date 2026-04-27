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    Aktien New York Schluss

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    Kurse stagnieren mangels Fortschritt im Iran-Krieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Märkte nach Rekorden am Montag wenig Dynamik
    • Woche geprägt von Irankrieg Geldpolitik und Bilanzen
    • Anleger warten auf Öffnung der Straße von Hormus
    Aktien New York Schluss - Kurse stagnieren mangels Fortschritt im Iran-Krieg
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben nach den jüngsten Rekorden am Montag erst einmal wenig Dynamik gezeigt. Zu Beginn einer Woche, die neben dem Iran-Krieg auch in puncto Geldpolitik und Quartalsbilanzen wegweisend werden könnte, warten die Anleger zunächst einmal ab. Es besteht zwar weiter die Hoffnung auf eine Öffnung der Straße von Hormus, ein diplomatischer Durchbruch ist über das Wochenende jedoch ausgeblieben.

    Der Dow Jones Industrial schloss mit 0,13 Prozent im Minus bei 49.167,79 Punkten. Der von Technologietiteln geprägte Nasdaq 100 erreichte kurz vor Handelsende eine weitere Höchstmarke, er schloss 0,01 Prozent im Plus bei 27.305,68 Zählern. Auch der marktbreite S&P 500 erreichte am Montag ein weiteres Rekordhoch, der Aufschlag blieb am Ende mit plus 0,12 Prozent auf 7.173,91 Punkte überschaubar./bek/he





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