Qiagen: Q1 2026 vorläufig im Rahmen, Umsätze gemischt, Prognose angepasst
QIAGEN meldet solide Q1‑Zahlen, dämpft jedoch die Erwartungen für 2026: Schwächen im QuantiFERON‑Geschäft treffen auf robuste Entwicklungen in mehreren Wachstumssparten.
Foto: Rolf Vennenbernd - dpa
- Vorläufige Q1‑2026‑Zahlen: Konzernumsatz $492 Mio (+2% berichtet, −1% CER) und bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie $0,54 (bericht./CER) — im Rahmen der Erwartungen.
- QIAGEN senkt die Jahresprognose 2026: erwartetes Nettoumsatzwachstum nun ca. 1–2% (CER) statt ≥5% und bereinigtes verwässertes EPS mindestens $2,43 (zuvor ≥$2,50).
- Gründe für die Prognosesenkung: deutlich geringere Nachfrage nach QuantiFERON‑Immigrationstests, anhaltende Zurückhaltung von US‑Life‑Sciences‑Kunden und zunehmende geopolitische Unsicherheiten.
- QuantiFERON‑Geschäft: Q1‑Umsatz −5% (CER) vs. Q1/2025; Gesamtjahr 2026 wird auf Basis konstanter Wechselkurse voraussichtlich etwa unverändert gegenüber $503 Mio (2025) erwartet.
- Starke Teilsegmente: Sample Technologies +9% (CER; +3% ex‑Parse), QIAcuity digital PCR zweistelliges Wachstum, QIAGEN Digital Insight solide einstellige Zuwächse; Verbrauchsmaterialien wuchsen trotz schwacher Erkältungssaison dank neuer Panels; Instrumentenverkäufe bleiben robust.
- Q2‑2026‑Ausblick: erwarteter Umsatzrückgang von ca. 2% (CER) gegenüber $534 Mio im Q2/2025; bereinigtes verwässertes EPS mindestens $0,60 (gleich Vorjahr).
Der Kurs von Qiagen lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 32,49EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,70 % im Minus.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.086,00PKT (-0,38 %).
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