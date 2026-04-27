ROUNDUP/Aktien New York Schluss
Stagnation - keine Fortschritte im Iran-Krieg
- US-Börsen starten nach Rekorden mit wenig Dynamik
- Nasdaq und S&P erreichen erneut neue Rekordstände
- Nvidia erreicht Rekordhoch mit Marktwert von 5,2 Bio
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben nach den jüngsten Rekorden am Montag erst einmal wenig Dynamik gezeigt. Zu Beginn einer Woche, die neben dem Iran-Krieg auch in puncto Geldpolitik und Quartalsbilanzen wegweisend werden könnte, warten die Anleger zunächst einmal ab. Es besteht zwar weiter die Hoffnung auf eine Öffnung der Straße von Hormus, ein diplomatischer Durchbruch ist über das Wochenende jedoch ausgeblieben.
Der Dow Jones Industrial schloss mit 0,13 Prozent im Minus bei 49.167,79 Punkten. Der von Technologietiteln geprägte Nasdaq 100 erreichte kurz vor Handelsende eine weitere Höchstmarke, er schloss 0,01 Prozent im Plus bei 27.305,68 Zählern. Auch der marktbreite S&P 500 erreichte am Montag ein weiteres Rekordhoch, der Aufschlag blieb am Ende mit plus 0,12 Prozent auf 7.173,91 Punkte überschaubar.
US-Präsident Donald Trump hatte am Samstag eine angekündigte Reise seiner Unterhändler nach Pakistan kurzfristig abgesagt - zum zweiten Mal in einer Woche. Er begründete dies auch mit einem inakzeptablen Vorschlag des Irans. Laut dem US-Nachrichtenportal Axios hat dieser den Vereinigten Staaten inzwischen ein neues Angebot für eine Öffnung der Straße von Hormus vorgelegt.
Für Schlagzeilen sorgt im Chipsektor weiterhin KI-Euphorie. Nachdem diese zuletzt Aktien von Texas Instruments und Intel erfasst hatte, sprangen nun Qualcomm-Aktien in der Spitze um gut acht Prozent hoch. Anschließend gab der Kurs die Gewinne aber großteils wieder ab, aus dem Handel gingen die Titel noch ein Prozent höher. Ein Analyst hatte nach Recherchen eine Zusammenarbeit von Qualcomm mit dem KI-Plattformbetreiber OpenAI ins Spiel gebracht.
Papiere des Chip-Giganten Nvidia erreichten ein Rekordhoch. Mit einem Plus von vier Prozent ließen die Anteilscheine die alte Höchstmarke vom Oktober 2025 hinter sich. Der Börsenwert des KI-Profiteurs beläuft sich auf gut 5,2 Billionen Dollar.
Nach der Vorlage von Quartalszahlen legten die Aktien von Verizon um 1,5 Prozent zu. Der Telekomkonzern übertraf mit dem bereinigten operativen Ergebnis moderat die Erwartungen und hob die Jahreszielspanne für das bereinigte Ergebnis je Aktie etwas an.
Domino's Pizza dagegen hatte keine erfreulichen Nachrichten für seine Aktionäre: Eine enttäuschende Umsatzentwicklung drückte den Kurs der Restaurantkette mit fast neun Prozent ins Minus.
Bewegt wurden einige Werte nach Analystenkommentaren. Beim Düngemittelhersteller Nutrien sorgte die Empfehlung "Overweight" für ein Kursplus von 1,1 Prozent. Dagegen ging es für Aktien von GE Vernova um 2,5 Prozent abwärts. Das Investmenthaus Exane BNP äußerte sich skeptisch dazu, ob das Energietechnik-Unternehmen den jüngsten Wachstumsschwung beibehalten kann./bek/he
--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,43 % und einem Kurs von 40,14 auf Lang & Schwarz (27. April 2026, 22:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +25,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +85,02 %.
Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 362,89 Mrd..
Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 83,00USD was eine Bandbreite von -37,75 %/+14,82 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
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APA Group, Pentair, BAT, P&G, Verizon, KMI, Orca Energy, GSK, Altria, MDLZ, BBD pref., PepsiCo, IP, Primerica, Shell, Xtrackers Divi-ETF (DBX1D3)
Zusammen 1991,37 Euro netto
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Folgende Länder befinden sich in meinen Depots: Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/de.png DE Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png US Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/gb.png GB Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/au.png AU Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nz.png NZ Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ca.png CA Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/vg.png VG Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ch.png CH Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ie.png IE Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nl.png NL Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/br.png BR
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Was gibt es neues bei mir?
Investieren mit Son Goku
Ich habe mal wieder nach Aktien geschaut, die von den Zoll- und Energiekrisen nicht direkt betroffen sind, aus der Region Japan, um nochmal den günstigen Yen zu nutzen und bin gelandet bei „Manga & Anime“.
Die japanische Manga-Kultur wird in die ganze Welt exportiert und prägt die Ästhetik vieler Comics bei uns. Mangas und Anime haben eine große und vor allem sehr treue Fangemeinde – und das ist sehr viel wert. Die Fans treffen sich auf Conventions, betreiben ‚Cosplay‘ – dh sie kleiden sich entsprechend ihres Idols. Das sind tolle Veranstaltungen. Wer es mal sehen mag: In der Heimat unseres Chefs – Augsburg – findet am 10 Mai auch ein Japan Fest statt. Es gibt – japanische Speisen, Einblicke in die Kultur – und jede Menge Cosplay-Gruppen.
Eine Anmerkung am Rande. Das ist die erste Analyse, die ich ausschließlich mit Seeking Alpha Daten gemacht habe, nachdem Marketscreener den Zugriff auf Fundamentaldaten eingeschränkt hat.
Ok, nun aber zur Sache.
Im Sektor aktiv und börsennotiert sind
·Sega Sammy
·Toei Animation
·Toho
·Square Enix
·Kadokawa
Wer fehlt. Natürlich das legendäre aber private Ghibli-Studio.
Sega Sammy
Sega, ein Computerspielhersteller schloss sich im Jahr 2004 mit Sammy, einem großen Hersteller von Spielautomaten, zusammen zur Sega Sammy Holding. In der Gruppe gibt es aber auch Aninme – in der Tocherfirma https://www.tms-e.co.jp/global/.
Toei Animation
Toei Animation ist bekannt geworden mit Dragon Ball Z (1989), One Piece (2000), Digimon (1999) und Sailor Moon (1993) – neben vielen anderen natürlich. Obwohl die genannten Anime schon über 20 Jahre alt sind, generieren sie noch immer einen starken Umsatz.
Source Claude
Source Claude
Toei verdient ausserdem Geld mit Merchandising; allerdings stellt Toei selbst keine Merchandising Artikel her. Toei hat mit Bandai Namco einen Vertrag zur Herstellung der Toys geschlossen.
Toho
Toho engagiert sich in der Produktion und im Vetrieb von Filmen – unter anderem auch von TMS Entertainment (siehe Sega Sammy) und Studio Ghibli. Dazu zählen auch die berühmten Doraemon Filme.
Square Enix
Square Enix produziert Videospiele und Mangas, primär für den japanischen Markt, es gibt aber auch einen Digitalvertrieb für Nordamerika und Frankreich
Kadokawa
Kadokawa produziert Manga, Romane, Film/Anime und Computerspiele.
Eine Auswahl aktuelle Romane (Source Kadokawa Website)
Kadokawa betreibt ein schönes Museum in Tokorozawa, wo man in einer großen Bibliothek Bücher lesen kann. Es gibt auch ein paar in English, aber wenige.
Business Performance
Profitability
RoE
Wir sehen zweistellige Renditen bei Toei, Sega und Toho. Square Enix und Kadokawa wirken hier ein bisschen schwach.
ROIC
Source Claude: ROIC Toei Animation
Ich habe zum einen den ROIC von Claude berechnen lassen und es parallel auch mal selbst mit den Zahlen von Seeking Alpha berechnet. Erfreulicherweise mit dem gleichen Ergebnis.
Zwei Firmen stechen deutlich heraus, Toei and Square Enix. ROIC Werte über 30 sind großartig. Das sind extrem profitable Unternehmen.
Auch hier präsentiert sich Toei am besten. Square Enix konnte die 15% für eine Weile halten, ist jetzt aber abgeflacht.
Revenue Growth
Gemäß dem Plan „Vision2030“ möchte Toei den Umsatz bis FY2031 verdoppeln und 60% der Umsätze im Ausland erzielen.
Financial Performance
Debt / Equity
Square Enix und Toei haben keine Verschulung. Das mag ich immer gern, weil es dem Unternehmen in einem potentiell schwierigen Umfeld mehr Spielraum lässt.
Sortino Ratio
Betrachtet man das Sortino-Ratio als Risko-Kennzahl, zeigen Toei und Kadokawa eine bessere zu erwartende Rendite relativ zum Down-Side Risk
Share Performance
Toei liegt auf der langen Zeitachse weit vorn. Normalerweise fehlt mir oft der Mut in ein Unternehmen einzusteigen, das schon 1000% gestiegen ist. Bei Toei würde ich da eine Ausnahme machen.
Fair Value
Ich habe einmal Claude gebeten, den Fair Value auszurechnen und mit dem Base Case von 3200 JPY gibt es noch ein Upside von 22%. Das ist selten heutzutage.
P/E
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Der Bereich der P/E Werte ist gross. Toho und Sega erscheinen günstiger. Kadokawa und Square Enixhaben sich deutlich verteuert. Toei ist auch nicht mehr ganz günstig, aber noch in einem Bereich, den ich mir vorstellen kann.
Summary
Positionsauflösung von Intel