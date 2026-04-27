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    ROUNDUP/Aktien New York Schluss

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    Stagnation - keine Fortschritte im Iran-Krieg

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen starten nach Rekorden mit wenig Dynamik
    • Nasdaq und S&P erreichen erneut neue Rekordstände
    • Nvidia erreicht Rekordhoch mit Marktwert von 5,2 Bio
    ROUNDUP/Aktien New York Schluss - Stagnation - keine Fortschritte im Iran-Krieg
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben nach den jüngsten Rekorden am Montag erst einmal wenig Dynamik gezeigt. Zu Beginn einer Woche, die neben dem Iran-Krieg auch in puncto Geldpolitik und Quartalsbilanzen wegweisend werden könnte, warten die Anleger zunächst einmal ab. Es besteht zwar weiter die Hoffnung auf eine Öffnung der Straße von Hormus, ein diplomatischer Durchbruch ist über das Wochenende jedoch ausgeblieben.

    Der Dow Jones Industrial schloss mit 0,13 Prozent im Minus bei 49.167,79 Punkten. Der von Technologietiteln geprägte Nasdaq 100 erreichte kurz vor Handelsende eine weitere Höchstmarke, er schloss 0,01 Prozent im Plus bei 27.305,68 Zählern. Auch der marktbreite S&P 500 erreichte am Montag ein weiteres Rekordhoch, der Aufschlag blieb am Ende mit plus 0,12 Prozent auf 7.173,91 Punkte überschaubar.

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    US-Präsident Donald Trump hatte am Samstag eine angekündigte Reise seiner Unterhändler nach Pakistan kurzfristig abgesagt - zum zweiten Mal in einer Woche. Er begründete dies auch mit einem inakzeptablen Vorschlag des Irans. Laut dem US-Nachrichtenportal Axios hat dieser den Vereinigten Staaten inzwischen ein neues Angebot für eine Öffnung der Straße von Hormus vorgelegt.

    Für Schlagzeilen sorgt im Chipsektor weiterhin KI-Euphorie. Nachdem diese zuletzt Aktien von Texas Instruments und Intel erfasst hatte, sprangen nun Qualcomm-Aktien in der Spitze um gut acht Prozent hoch. Anschließend gab der Kurs die Gewinne aber großteils wieder ab, aus dem Handel gingen die Titel noch ein Prozent höher. Ein Analyst hatte nach Recherchen eine Zusammenarbeit von Qualcomm mit dem KI-Plattformbetreiber OpenAI ins Spiel gebracht.

    Papiere des Chip-Giganten Nvidia erreichten ein Rekordhoch. Mit einem Plus von vier Prozent ließen die Anteilscheine die alte Höchstmarke vom Oktober 2025 hinter sich. Der Börsenwert des KI-Profiteurs beläuft sich auf gut 5,2 Billionen Dollar.

    Nach der Vorlage von Quartalszahlen legten die Aktien von Verizon um 1,5 Prozent zu. Der Telekomkonzern übertraf mit dem bereinigten operativen Ergebnis moderat die Erwartungen und hob die Jahreszielspanne für das bereinigte Ergebnis je Aktie etwas an.

    Domino's Pizza dagegen hatte keine erfreulichen Nachrichten für seine Aktionäre: Eine enttäuschende Umsatzentwicklung drückte den Kurs der Restaurantkette mit fast neun Prozent ins Minus.

    Bewegt wurden einige Werte nach Analystenkommentaren. Beim Düngemittelhersteller Nutrien sorgte die Empfehlung "Overweight" für ein Kursplus von 1,1 Prozent. Dagegen ging es für Aktien von GE Vernova um 2,5 Prozent abwärts. Das Investmenthaus Exane BNP äußerte sich skeptisch dazu, ob das Energietechnik-Unternehmen den jüngsten Wachstumsschwung beibehalten kann./bek/he

    --- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie

    Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,43 % und einem Kurs von 40,14 auf Lang & Schwarz (27. April 2026, 22:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +25,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +85,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 362,89 Mrd..

    Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 83,00USD was eine Bandbreite von -37,75 %/+14,82 % bedeutet.




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