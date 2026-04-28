FGR schließt Vereinbarung zum Erwerb von Unternehmen für fortschrittliche Graphenbeschichtungen

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First Graphene schließt Vereinbarung zum Erwerb wichtiger Vermögenswerte von Ionic Industries Inc. und Imagine Intelligent Materials

Akquisition liefert fortschrittliche Graphen-Beschichtungstechnologien mit bewährten kommerziellen Anwendungen

Unmittelbares Engagement auf hochwertigen Geotextil- und Umweltinfrastrukturmärkten

Verbessert die Produktpalette von First Graphene und stärkt den Weg zu einer beschleunigten Kommerzialisierung

SYDNEY, 28. April 2026 /PRNewswire/ -- First Graphene Limited (ASX: FGR; „First Graphene" oder „das Unternehmen") (FRA:M11) (OTCQB:FGPHF) freut sich bekannt zu geben, dass es eine verbindliche Vereinbarung („Vereinbarung") über den Erwerb aller Produktionsanlagen, des geistigen Eigentums und der Entwicklungsanlagen von Ionic Industries Inc. („Ionic") und seiner Tochtergesellschaft Imagine Intelligent Materials („Imagine") (zusammen „die Unternehmen") abgeschlossen hat.

Die Übernahme stellt eine äußerst strategische und kosteneffiziente Möglichkeit dar, fortschrittliche Graphen-Beschichtungstechnologien zu integrieren, die in mehr als einem Jahrzehnt Forschungs- und Kommerzialisierungsaktivitäten entwickelt wurden.

Nach einer umfassenden Due-Diligence-Prüfung stellte First Graphene eine starke technische und kommerzielle Übereinstimmung mit den Graphen-Formulierungsplattformen der Unternehmen fest, die sich bereits in zahlreichen realen Anwendungsfällen bewährt haben.

Im Rahmen der Vereinbarung wird First Graphene die Produktionsinfrastruktur, das geistige Eigentum und die etablierten Verkaufs- und Vertriebskanäle für einen Gesamtbetrag von 250.000 AUD (in bar und in Aktien) erwerben, was einen überzeugenden Einstieg in bewährte Technologien mit erheblichem Wachstumspotenzial darstellt.

Von primärem Interesse ist die umsatzsteigernde Graphenbeschichtungstechnologie von Ionic und ihre Anwendung auf Geotextilien zur Verbesserung der Barriere- und Leitfähigkeitseigenschaften.

Neben der Technologie für geotextile Beschichtungen umfasst die Akquisition die gesamte Palette des von den Unternehmen entwickelten geistigen Eigentums in einer Vielzahl von Industriesegmenten. Dieses Portfolio umfasst fortschrittliche Lösungen mit Graphen in Bereichen wie Umweltsanierung, Wasseraufbereitung, Energiespeicherung, Sensortechnologien und funktionelle Beschichtungen. Die Breite dieser Technologien verschafft First Graphene eine breit gefächerte Innovationsplattform, die über Geotextilien hinausgeht und potenziell auf vielen Märkten anwendbar ist. First Graphene wird die Möglichkeiten prüfen, auf diesen Technologien aufzubauen und sie in seinen bestehenden Kundenstamm zu integrieren, wenn ein logischer und kommerziell attraktiver Weg zur Marktreife gefunden werden kann.