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    Goldrausch 2.0: Warum Barrick Mining, Agnico Eagle und Kobo Resources jetzt den Ton angeben

    Die Weltwirtschaft ist in Aufruhr. Reale Werte gewinnen wieder massiv an Bedeutung. Während die globale KI-Revolution Unmengen an Ressourcen verschlingt und Handelsbeschränkungen die Versorgung mit strategischen Rohstoffen verknappen, rückt Gold als …

    Goldrausch 2.0: Warum Barrick Mining, Agnico Eagle und Kobo Resources jetzt den Ton angeben
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Die Weltwirtschaft ist in Aufruhr. Reale Werte gewinnen wieder massiv an Bedeutung. Während die globale KI-Revolution Unmengen an Ressourcen verschlingt und Handelsbeschränkungen die Versorgung mit strategischen Rohstoffen verknappen, rückt Gold als ultimativer sicherer Hafen erneut ins Zentrum. In diesem spannungsgeladenen Umfeld blicken Investoren nicht nur auf die bewährten Branchenunternehmen wie Barrick Mining und Agnico Eagle, die vor einer Rückkehr zu alten Höchstständen stehen könnten. Auch dynamische Explorer wie Kobo Resources ziehen mit massiven Entdeckungen in Westafrika das Interesse auf sich. Ein Blick auf die Zahlen und die jüngsten Entwicklungen zeigt, dass wir erst am Anfang eines mehrjährigen Trends stehen könnten. Dieser Trend dürfte dann die Spreu vom Weizen trennen und er dürfte die Mutigen belohnen. Eventuell werden die aktuellen charttechnischen Widerstände nun zu bloßen Zwischenstationen auf dem Weg nach oben. Der Hunger nach Rohstoffen scheint jedenfalls noch lange nicht gestillt zu sein.

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