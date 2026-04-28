Goldrausch 2.0: Warum Barrick Mining, Agnico Eagle und Kobo Resources jetzt den Ton angeben Die Weltwirtschaft ist in Aufruhr. Reale Werte gewinnen wieder massiv an Bedeutung. Während die globale KI-Revolution Unmengen an Ressourcen verschlingt und Handelsbeschränkungen die Versorgung mit strategischen Rohstoffen verknappen, rückt Gold als …



