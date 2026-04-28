DROHNENAKTIEN: Nachzügler Rheinmetall, Spezialist DroneShield und Geheimtipp HPQ Silicon Die Aktie von Rheinmetall ist im laufenden Jahr eine Enttäuschung. Obwohl weltweit die Rüstungsaufgaben steigen, fehlt es beim größten deutschen Rüstungskonzern an Momentum. Dabei wurde zuletzt auch ein spannender Auftrag aus dem Drohnenbereich …



