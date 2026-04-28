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    DROHNENAKTIEN: Nachzügler Rheinmetall, Spezialist DroneShield und Geheimtipp HPQ Silicon

    Die Aktie von Rheinmetall ist im laufenden Jahr eine Enttäuschung. Obwohl weltweit die Rüstungsaufgaben steigen, fehlt es beim größten deutschen Rüstungskonzern an Momentum. Dabei wurde zuletzt auch ein spannender Auftrag aus dem Drohnenbereich …

    DROHNENAKTIEN: Nachzügler Rheinmetall, Spezialist DroneShield und Geheimtipp HPQ Silicon
    Foto: esg-aktien.de
    Die Aktie von Rheinmetall ist im laufenden Jahr eine Enttäuschung. Obwohl weltweit die Rüstungsaufgaben steigen, fehlt es beim größten deutschen Rüstungskonzern an Momentum. Dabei wurde zuletzt auch ein spannender Auftrag aus dem Drohnenbereich gemeldet. Die Düsseldorfer scheinen auch in diesem Segment endlich Fuß zu fassen. Die Flugzeit von Drohnen verlängern will HPQ Silicon. Auch darüber hinaus hat man einige weitere spannende Technologien im Portfolio. Die Aktie ist noch ein Geheimtipp. Doch dies dürfte nicht mehr lange so bleiben. Die Batterien überzeugen in Tests und die Kommerzialisierung startet. Auf die Abwehr von Drohnen ist DroneShield spezialisiert. Die Aktie gehörte zu den Shootingstars der vergangenen Jahre. Derzeit tut sich das Wertpapier allerdings schwer. Dabei war die Entwicklung in Q1 positiv und die Pipeline ist prall gefüllt.

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